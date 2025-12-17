Gustavo Costas extenderá su contrato con Racing Club

El director técnico seguirá ligado a la Academia por los próximos tres años, tras las charlas con el presidente Diego Milito.

El entrenador Gustavo Costas habría aceptado la propuesta y renovaría su contrato con Racing Club por tres temporadas, a pesar de que solo venía extendiendo su firma por un año. Las próximas horas serán claves para que se confirme la continuidad del DT.

Mientras deja atrás la derrota por penales ante Estudiantes en la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, la Academia comenzó a definir su planificación deportiva para 2026 y aseguró la continuidad de su director técnico, una de las piezas más importantes del armado.

Los detalles del vínculo que firmará Gustavo Costas: RACING CLUB Gustavo Costas, DT de Racing, chicaneó a River e Independiente. Gentileza. La conducción del club, encabezada por Milito y con el aval del director deportivo Sebastián Saja, le ofreció a Costas extender su contrato hasta diciembre de 2028, fecha en la que concluye la actual gestión. La intención de la dirigencia es que el entrenador siga hasta el final del mandato del presidente y, salvo detalles por resolver, el nuevo vínculo se firmará en los próximos días.

El acuerdo implicaría una excepción en la carrera del entrenador, que habitualmente firma contratos anuales. Tras reunirse con su representante, Costas dio el visto bueno a la propuesta y ahora ambas partes avanzarán en el cierre de los detalles contractuales antes de la firma definitiva.

Durante su ciclo más reciente, Racing conquistó la Recopa Sudamericana frente a Botafogo, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores y no logró la clasificación a la próxima edición del certamen continental. En 2026 disputará la Copa Sudamericana, torneo que ya ganó en 2024.