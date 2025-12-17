Gustavo Costas extenderá su contrato con Racing Club

El entrenador Gustavo Costas habría aceptado la propuesta y renovaría su contrato con Racing Club por tres temporadas, a pesar de que solo venía extendiendo su firma por un año. Las próximas horas serán claves para que se confirme la continuidad del DT.
Mientras deja atrás la derrota por penales ante Estudiantes en la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, la Academia comenzó a definir su planificación deportiva para 2026 y aseguró la continuidad de su director técnico, una de las piezas más importantes del armado.
Los detalles del vínculo que firmará Gustavo Costas:
La conducción del club, encabezada por Milito y con el aval del director deportivo Sebastián Saja, le ofreció a Costas extender su contrato hasta diciembre de 2028, fecha en la que concluye la actual gestión. La intención de la dirigencia es que el entrenador siga hasta el final del mandato del presidente y, salvo detalles por resolver, el nuevo vínculo se firmará en los próximos días.
El acuerdo implicaría una excepción en la carrera del entrenador, que habitualmente firma contratos anuales. Tras reunirse con su representante, Costas dio el visto bueno a la propuesta y ahora ambas partes avanzarán en el cierre de los detalles contractuales antes de la firma definitiva.
Tras concluir el año sin poder dar la vuelta en los tres frentes en los que competía, el DT había dejado la puerta abierta para extender su estadía. "Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca. Agradezco a toda la gente de Racing, por lo que alentaron. De corazón, hay que seguir adelante. Pienso que podríamos haber llegado a ganar algo más. Yo dije que venía a ganar y no a competir. Me quedo en deuda", expresó.