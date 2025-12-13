Gustavo Costas va por otro grito de gloria con Racing Club

El técnico de Racing ganó la Copa Sudamericana y la Recopa, mientras que ahora en el torneo Clausura buscará también levantar el trofeo a nivel local.

Gustavo Costas puso como primer objetivo en esta tercera etapa al frente al equipo de Avellaneda cortar la sequía sin conseguir títulos internacional, que consiguió al quedarse con la Copa Sudamericana del año pasado cuando Racing venció a Cruzeiro por 3 a 1.

image El título en la Copa Sudamericana le permitió a Racing enfrentar a Botafogo en la Recopa Sudamericana y "La Academia" se quedó de manera categórica el duelo frente al campeón de la Copa Libertadores 2024, demostrando el buen juego y la garra que ya había mostrado en la final frente a Cruzeiro.

Racing ganó 2-0 en el Cilindro de Avellaneda, repitió el resultado de la revancha disputada en Río de Janeiro y así Costas consiguió el segundo título como entrenador del equipo de sus amores, convirtiéndolo en un entrenador hecho para estos partidos picantes y también para devolverle la gloria a "La Academia".

image Ahora, Gustavo Costas intentará conseguir también un campeonato a nivel de local y, de lograrlo, igualará con tres títulos nada menos que a Juan José Pizzuti, quien se coronó como técnico con Racing el Campeonato 1966, la Copa Libertadores 1967 y la Intercontinental 1967.