13 de diciembre de 2025 - 12:11

Gustavo Costas va por otro grito de gloria con Racing Club

El técnico de Racing ganó la Copa Sudamericana y la Recopa, mientras que ahora en el torneo Clausura buscará también levantar el trofeo a nivel local.

Con Gustavo Costas al mando, Racing Club va por otro título.

Foto:

Los Andes
Por Redacción Deportes

Eduardo Domínguez va en busca de otro título con Estudiantes de La Plata.

Los títulos del gran DT de Estudiantes de La Plata: Eduardo Domínguez

Por Redacción Deportes
Independiente espera una ayuda de su clásico rival para jugar un torneo más.

Se definen los clasificados a las Copas Internacionales: Independiente espera una mano de Racing Club

Por Redacción Deportes

Gustavo Costas puso como primer objetivo en esta tercera etapa al frente al equipo de Avellaneda cortar la sequía sin conseguir títulos internacional, que consiguió al quedarse con la Copa Sudamericana del año pasado cuando Racing venció a Cruzeiro por 3 a 1.

image

El título en la Copa Sudamericana le permitió a Racing enfrentar a Botafogo en la Recopa Sudamericana y "La Academia" se quedó de manera categórica el duelo frente al campeón de la Copa Libertadores 2024, demostrando el buen juego y la garra que ya había mostrado en la final frente a Cruzeiro.

Racing ganó 2-0 en el Cilindro de Avellaneda, repitió el resultado de la revancha disputada en Río de Janeiro y así Costas consiguió el segundo título como entrenador del equipo de sus amores, convirtiéndolo en un entrenador hecho para estos partidos picantes y también para devolverle la gloria a "La Academia".

image

Ahora, Gustavo Costas intentará conseguir también un campeonato a nivel de local y, de lograrlo, igualará con tres títulos nada menos que a Juan José Pizzuti, quien se coronó como técnico con Racing el Campeonato 1966, la Copa Libertadores 1967 y la Intercontinental 1967.

Todos los títulos que tiene en la espalda el actual DT de Racing Club

  • Alianza Lima - Primera División de Perú 2003.
  • Alianza Lima - Primera División de Perú 2004.
  • Cerro Porteño - División de Honor de Paraguay 2005.
  • Barcelona - Serie A de Ecuador 2012.
  • Independiente Santa Fe - Primera División de Colombia 2014.
  • Independiente Santa Fe - Superliga de Colombia 2015.
  • Independiente Santa Fe - Primera División de Colombia 2016.
  • Independiente Santa Fe - Copa J.League-Sudamericana 2016.
  • Independiente Santa Fe - Superliga de Colombia 2017.
  • Racing - Copa Sudamericana 2024.
  • Racing - Recopa Sudamericana 2025.

