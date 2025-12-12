Polémica con AFA por el Madre de Ciudades: césped en mal estado y trabajo a contrarreloj en las tribunas

El recinto de Santiago del Estero recibirá la final del Clausura de la Liga Profesional a pesar de no estar en su mejor estado

A pocas horas de que se realice la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional entre Racing Club y Estudiantes de La Plata, la AFA trabaja fuertemente en mejorar las condiciones generales de un estadio que parece no estar en óptimo estado para recibir dicho encuentro.

La polémica por la elección del Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero como la sede de la definición entre la Academia y el Pincha sigue creciendo. A las críticas por tratarse de la décima ocasión que alberga un choque de tal magnitud, y por ubicarse a más de 1000 kilómetros de los equipos involucrados, se sumaron algunas más.

Preocupación por el campo de juego del Madre de Ciudades: Embed ”EL SOL QUEMÓ ABSOLUTAMENTE TODO EL CAMPO DE JUEGO”



Preocupación por el césped en el Estadio Madre de Ciudades a un día de la final. “Nadie se imaginó que en diciembre podría hacer calor en Santiago del Estero” ironizó @estebanedul https://t.co/rkiGGPCrW0 pic.twitter.com/DB48SkMo2u — PaseClave (@paseclave__) December 12, 2025 A partir de la llegada de los diversos medios de comunicación de ámbito nacional, la realidad edilicia de la cancha quedó al descubierto. Primero se viralizaron imágenes que muestran que el césped del recinto está lejos de su mejor versión, producto del fuerte calor y los inconvenientes en el cuidado. Por ese motivo, las tareas para la recuperación se intensificaron en las últimas horas.

Respecto al calor, otra de las quejas recurrentes en los diversos eventos realizados, la organización comenzó con la instalación de una serie de ventiladores en las tribunas, y otros puntos del campo. El objetivo es refrescar a los jugadores e integrantes de la delegación, colaborando para palear las altas temperaturas.

AFA instala ventiladores en el estadio: Embed #EDLP Pusieron ventiladores en los córners del campo de juego del Madre de Ciudades. Un poco de alivio para los jugadores, en un sábado a la noche que promete mucho calor. pic.twitter.com/LMKbm1ksFu — Axel Laurini (@alaurini) December 12, 2025 Finalmente, el tercer aspecto que vio la luz por estos días corresponde a las tribunas. Teniendo en cuenta que la capacidad del estadio, 30 mil personas, quedó chica por la buena venta de entradas (20 mil vendidas para la Academia y 13.500 para el Pincha), los trabajadores comenzaron a retirar las butacas multicolores. Así, la capacidad aumentará lo suficiente para que todos los que adquirieron su ticket puedan ingresar, e inclusive que haya lugar para un posible remanente.