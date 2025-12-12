12 de diciembre de 2025 - 19:42

Polémica con AFA por el Madre de Ciudades: césped en mal estado y trabajo a contrarreloj en las tribunas

El recinto de Santiago del Estero recibirá la final del Clausura de la Liga Profesional a pesar de no estar en su mejor estado

El Estadio Madre de Ciudades, el escenario elegido por la AFA

Foto:

@alaurini
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

A pocas horas de que se realice la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional entre Racing Club y Estudiantes de La Plata, la AFA trabaja fuertemente en mejorar las condiciones generales de un estadio que parece no estar en óptimo estado para recibir dicho encuentro.

Preocupación por el campo de juego del Madre de Ciudades:

A partir de la llegada de los diversos medios de comunicación de ámbito nacional, la realidad edilicia de la cancha quedó al descubierto. Primero se viralizaron imágenes que muestran que el césped del recinto está lejos de su mejor versión, producto del fuerte calor y los inconvenientes en el cuidado. Por ese motivo, las tareas para la recuperación se intensificaron en las últimas horas.

Respecto al calor, otra de las quejas recurrentes en los diversos eventos realizados, la organización comenzó con la instalación de una serie de ventiladores en las tribunas, y otros puntos del campo. El objetivo es refrescar a los jugadores e integrantes de la delegación, colaborando para palear las altas temperaturas.

AFA instala ventiladores en el estadio:

Finalmente, el tercer aspecto que vio la luz por estos días corresponde a las tribunas. Teniendo en cuenta que la capacidad del estadio, 30 mil personas, quedó chica por la buena venta de entradas (20 mil vendidas para la Academia y 13.500 para el Pincha), los trabajadores comenzaron a retirar las butacas multicolores. Así, la capacidad aumentará lo suficiente para que todos los que adquirieron su ticket puedan ingresar, e inclusive que haya lugar para un posible remanente.

