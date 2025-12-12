12 de diciembre de 2025 - 11:18

Racing y Estudiantes se miden en la final del Torneo Clausura 2025: horario, TV y formaciones

El próximo 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades se palpitará la gran final entre Racing Club y Estudiantes de La Plata.

Estudiantes vs. Racing, la gran final del Clausura.

Estudiantes vs. Racing, la gran final del Clausura.

Estos equipos llegan más que preparados a esta final, ya que los dos ganaron sus respectivos clásicos, la Academia venció a Boca en condición de visitante por 1-0 y Estudiantes, gracias a Maravilla Martínez, hizo lo propio, venciendo en el Bosque a Gimnasia de La Plata con un gol de Tiago Palacios. Ahora Racing y el pincharrata definirán al próximo campeón luego de haberse visto en la fase regular del torneo.

image
En este clausura, Estudiantes le ganó a Racing por 1 a 0 en el Cilindro.

En este clausura, Estudiantes le ganó a Racing por 1 a 0 en el Cilindro.

En el extenso historial entre Racing y Estudiantes, es dominado por la Academia en el profesionalismo. La última vez que se vieron en instancias decisivas fue en la Copa de la Liga 2019, donde se clasificaron los de Avellaneda frente a los de La Plata gracias al gol de visitante. Aunque el mejor recuerdo entre ambos clubes es sin duda la recordada final de 1967 en el Metropolitano, donde los Pincharratas se quedaron con el título, imponiéndose en la final por 3 a 0.

Estudiantes dejó en el camino a Rosario Central, Central Córdoba y, por último, a Gimnasia, su clásico rival, además de sufrir durante todo el torneo diversos escándalos entre el presidente del León, Juan Sebastián Verón, y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Por su parte, Racing superó a River en un partido con muchas emociones, luego venció a Tigre en los penales para concluir con una victoria frente a Boca en semifinales.

image
De Racing-Estudiantes, saldrá el nuevo campeón del Fútbol Argentino.

De Racing-Estudiantes, saldrá el nuevo campeón del Fútbol Argentino.

Racing vs. Estudiantes: todos los datos de la gran final

  • Hora: 21:00
  • TV: ESPN Premium y TNT Premium
  • Árbitro: Nicolás Ramirez
  • Estadio: Único Madre de Ciudades

La probable formación de Racing vs. Estudiantes de La Plata del Torneo Clausura

Facundo Cambeses; Facundo Mura; Nazareno Colombo; García Basso; Gabriel Rojas; Juan Nardoni ; Santiago Sosa; Agustín Almendra; Santiago Solari; Adrián Martínez y Duván Vergara .DT: Gustavo Costas.

La probable formación de Estudiantes vs. Racing del Torneo Clausura

Fernando Muslera; Román Gómez; Leandro González Pirez; Santiago Núñez; Santiago Arzamendia ; Santiago Ascacibar; Ezequiel Piovi; Tiago Palacios; Cristian Medina; Edwin Cetré y Guido Carrillo .DT: Eduardo Domínguez.

El último partido entre Estudiantes y Racing en el Torneo Clausura

Estudiantes se impuso por 1-0 a Racing en la fase regular del Torneo Clausura 2025, gracias a un gol de Guido Carrillo en Avellaneda, logrando un triunfo clave ante el equipo de Gustavo Costas. Ese resultado le dio aún más condimento al duelo, ya que ahora volverán a verse las caras en la final del torneo, donde definirán al nuevo campeón.

Embed - EL PINCHA AGUANTÓ CON UNO MENOS Y VENCIÓ A RACING EN AVELLANEDA | Racing 0-1 Estudiantes | RESUMEN

Racing vs. Estudiantes por la final del Torneo Clausura: minuto a minuto y estadísticas

Embed

