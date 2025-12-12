Racing y Estudiantes se miden en la final del Torneo Clausura 2025: horario, TV y formaciones

El próximo 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades se palpitará la gran final entre Racing Club y Estudiantes de La Plata.

Este sábado desde las 21, Racing, que es comandado por Gustavo Costas, buscará quedarse con un nuevo título en el fútbol argentino frente al Estudiantes de Eduardo Domínguez. No solo está en juego el título, ya que también buscarán clasificarse a la próxima Conmebol Libertadores.

Estos equipos llegan más que preparados a esta final, ya que los dos ganaron sus respectivos clásicos, la Academia venció a Boca en condición de visitante por 1-0 y Estudiantes, gracias a Maravilla Martínez, hizo lo propio, venciendo en el Bosque a Gimnasia de La Plata con un gol de Tiago Palacios. Ahora Racing y el pincharrata definirán al próximo campeón luego de haberse visto en la fase regular del torneo.

image En este clausura, Estudiantes le ganó a Racing por 1 a 0 en el Cilindro. Gentileza En el extenso historial entre Racing y Estudiantes, es dominado por la Academia en el profesionalismo. La última vez que se vieron en instancias decisivas fue en la Copa de la Liga 2019, donde se clasificaron los de Avellaneda frente a los de La Plata gracias al gol de visitante. Aunque el mejor recuerdo entre ambos clubes es sin duda la recordada final de 1967 en el Metropolitano, donde los Pincharratas se quedaron con el título, imponiéndose en la final por 3 a 0.

Estudiantes dejó en el camino a Rosario Central, Central Córdoba y, por último, a Gimnasia, su clásico rival, además de sufrir durante todo el torneo diversos escándalos entre el presidente del León, Juan Sebastián Verón, y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Por su parte, Racing superó a River en un partido con muchas emociones, luego venció a Tigre en los penales para concluir con una victoria frente a Boca en semifinales.

image De Racing-Estudiantes, saldrá el nuevo campeón del Fútbol Argentino. Gentileza Racing vs. Estudiantes: todos los datos de la gran final Hora: 21:00

TV: ESPN Premium y TNT Premium

Árbitro: Nicolás Ramirez

Estadio: Único Madre de Ciudades La probable formación de Racing vs. Estudiantes de La Plata del Torneo Clausura Facundo Cambeses; Facundo Mura; Nazareno Colombo; García Basso; Gabriel Rojas; Juan Nardoni ; Santiago Sosa; Agustín Almendra; Santiago Solari; Adrián Martínez y Duván Vergara .DT: Gustavo Costas.