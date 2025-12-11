Boca se mueve para retener a Merentiel: oferta de mejora de contrato para el delantero

En medio de rumores sobre una posible salida del uruguayo, Román Riquelme planificaría reunirse con el jugador para actualizar su vínculo vigente hasta 2027.

El jugador Xeneize es uno más queridos por la hinchada y podría arreglar su continuidad en el club.

Tras la eliminación ante Racing en semifinales del Torneo Clausura, comenzaron a circular versiones que indicaban que Miguel Merentiel podría dejar Boca en el próximo mercado de pases si recibía una oferta atractiva. La noticia generó revuelo entre los hinchas y la prensa especializada.

La reacción de la dirigencia Frente a esta situación, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidió anticiparse y se reunirá con Merentiel para ofrecerle una actualización de contrato y mejora salarial. La intención es clara: retener a una de las figuras del equipo y garantizar su continuidad en el club.

"Con Merentiel se va a dar una charla. No por esto que surgió en estas horas que pidió irse. Lo que quiere Merentiel es una actualización de contrato porque la última le quedó vieja".

Boca Juniors - Racing Club Merentiel, tras la eliminación de Boca frente a Racing Club en semifinales, habría expresado su deseo de emigrar del club. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni El deseo del jugador En diálogo con los medios tras la victoria 2 a 0 ante River en La Bombonera, Merentiel fue contundente sobre su situación: "Te digo la verdad, acá soy feliz y se lo transmito a todos. Mi deseo es quedarme acá".

El uruguayo destacó además el bienestar de su familia y su comodidad en el club: "Es mi lugar en el mundo, sí. Me siento muy cómodo y estamos muy felices de estar acá. Que sea lo que tenga que ser".