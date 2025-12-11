11 de diciembre de 2025 - 19:14

Boca se mueve para retener a Merentiel: oferta de mejora de contrato para el delantero

En medio de rumores sobre una posible salida del uruguayo, Román Riquelme planificaría reunirse con el jugador para actualizar su vínculo vigente hasta 2027.

El jugador Xeneize es uno más queridos por la hinchada y podría arreglar su continuidad en el club.&nbsp;&nbsp;

El jugador Xeneize es uno más queridos por la hinchada y podría arreglar su continuidad en el club.  

Foto:

@BocaJrsOficial
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Tras la eliminación ante Racing en semifinales del Torneo Clausura, comenzaron a circular versiones que indicaban que Miguel Merentiel podría dejar Boca en el próximo mercado de pases si recibía una oferta atractiva. La noticia generó revuelo entre los hinchas y la prensa especializada.

Leé además

Holan tuvo una gran temporada con el conjunto rosarino, pese a ello llegó a un acuerdo con la dirigencia Canalla y se alejó. 

Liga Profesional: Holan se va de Rosario Central y sorprendió al mundo Canalla

Por Redacción Deportes
El entrenador y la dirigencia Millonaria buscan cerrar algunos refuerzos antes del 20 de este mes. 

Nuevo River en construcción: Gallardo busca cerrar tres incorporaciones esenciales

Por Redacción Deportes

La reacción de la dirigencia

Frente a esta situación, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidió anticiparse y se reunirá con Merentiel para ofrecerle una actualización de contrato y mejora salarial. La intención es clara: retener a una de las figuras del equipo y garantizar su continuidad en el club.

"Con Merentiel se va a dar una charla. No por esto que surgió en estas horas que pidió irse. Lo que quiere Merentiel es una actualización de contrato porque la última le quedó vieja".

Boca Juniors - Racing Club
Merentiel, tras la eliminaci&oacute;n de Boca frente a Racing Club en semifinales, habr&iacute;a expresado su deseo de emigrar del club.

Merentiel, tras la eliminación de Boca frente a Racing Club en semifinales, habría expresado su deseo de emigrar del club.

El deseo del jugador

En diálogo con los medios tras la victoria 2 a 0 ante River en La Bombonera, Merentiel fue contundente sobre su situación: "Te digo la verdad, acá soy feliz y se lo transmito a todos. Mi deseo es quedarme acá".

El uruguayo destacó además el bienestar de su familia y su comodidad en el club: "Es mi lugar en el mundo, sí. Me siento muy cómodo y estamos muy felices de estar acá. Que sea lo que tenga que ser".

Y agregó:"Nuestro sueño es levantarla, ahora estamos donde tenemos que estar. Este club merece estar siempre en la Libertadores, esta vez se dio y tenemos que seguir", había comentado.

Detalles del vínculo

El delantero tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que la negociación se centrará en una mejora económica y actualización de los términos del acuerdo para asegurar su continuidad en Boca.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El jugador rosarino será homenajeado en la India con una escultura que mide 21 metros, que será inaugurada por el propio capitán de la Selección Argentina. 

Lionel Messi deslumbra en la India: estatua de 21 metros y gira especial "GOAT Tour"

Por Redacción Deportes
Miguel Ángel Borja no le cierra la puerta a un llamado de Boca.

Dejar River y el llamado de Riquelme: la confesión de Borja que nadie esperaba sobre Boca Juniors

Por Cristian Reta
Jabes Saralegui, Nacho Rodríguez, Giovanni Ferraina y Renzo Giampaoli, cuatro de los futbolistas que regresan a Boca.

Un campeón con Lionel Messi y 25 "descartados" de Boca que valen millones: Quienes son y de dónde vienen

Por Nicolás Salas
Marino Hinestroza es objetivo del xeneize.

Boca va a la carga nuevamente por esta figura del fútbol colombiano

Por Redacción Deportes