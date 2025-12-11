Boca se mueve para retener a Merentiel: oferta de mejora de contrato para el delantero

Tras la eliminación ante Racing en semifinales del Torneo Clausura, comenzaron a circular versiones que indicaban que Miguel Merentiel podría dejar Boca en el próximo mercado de pases si recibía una oferta atractiva. La noticia generó revuelo entre los hinchas y la prensa especializada.
Frente a esta situación, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidió anticiparse y se reunirá con Merentiel para ofrecerle una actualización de contrato y mejora salarial. La intención es clara: retener a una de las figuras del equipo y garantizar su continuidad en el club.
"Con Merentiel se va a dar una charla. No por esto que surgió en estas horas que pidió irse. Lo que quiere Merentiel es una actualización de contrato porque la última le quedó vieja".
El deseo del jugador
En diálogo con los medios tras la victoria 2 a 0 ante River en La Bombonera, Merentiel fue contundente sobre su situación: "Te digo la verdad, acá soy feliz y se lo transmito a todos. Mi deseo es quedarme acá".
El uruguayo destacó además el bienestar de su familia y su comodidad en el club: "Es mi lugar en el mundo, sí. Me siento muy cómodo y estamos muy felices de estar acá. Que sea lo que tenga que ser".
Y agregó:"Nuestro sueño es levantarla, ahora estamos donde tenemos que estar. Este club merece estar siempre en la Libertadores, esta vez se dio y tenemos que seguir", había comentado.
Detalles del vínculo
El delantero tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que la negociación se centrará en una mejora económica y actualización de los términos del acuerdo para asegurar su continuidad en Boca.