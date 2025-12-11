Un campeón con Lionel Messi y 25 "descartados" de Boca que valen millones: Quienes son y de dónde vienen

Boca Juniors atraviesa un intenso mercado de pases de cara a 2026, con la mente puesta en clasificar y definir el plantel que buscará la Copa Libertadores. La dirigencia de Juan Román Riquelme ya planea las salidas y las altas, pero primero debe resolver la situación de los préstamos que expiran.
La estructura deportiva del Xeneize es inmensa, al punto de contar con más de 30 jugadores cedidos en otras instituciones. A fin de año, un total de 26 futbolistas con contrato vigente deben retornar al club, creando un desafío logístico y económico inmediato.
Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de regresos, el dato más impactante es que, a priori, ninguno de estos 26 jugadores sería considerado para la próxima temporada por el cuerpo técnico. La prioridad del club hoy por hoy es achicar el plantel y aligerar los altos salarios antes de buscar refuerzos de peso.
El Campeón con Messi que no tiene lugar en Boca
El caso más resonante es el de Marcelo Weigandt, lateral derecho de 25 años, que regresa tras salir campeón con el Inter Miami, la franquicia liderada por Lionel Messi. A pesar de que el Chelo no fue considerado en el Inter Miami para una opción de compra, su regreso a Boca no garantiza un lugar en el plantel y deberá buscar un nuevo destino.
Otro nombre que genera expectativa es Nicolás Orsini, delantero de 31 años, quien vuelve de Platense y fue campeón con el Calamar. Aunque el club de Vicente López podría solicitar la renovación de su cesión pensando en la Copa Libertadores, Boca, dueño del 50% de su ficha, ya habría definido que no lo tendrá en cuenta para 2026.
Joyas y defensas con alguna chance en el Mercado de Pases
Entre el amplio listado, solo unos pocos tienen chances reales de ser considerados para un nuevo préstamo o, en el mejor de los casos, quedarse. Jabes Saralegui, volante derecho de 22 años, tuvo buenos rendimientos en Tigre, club que no ejecutó la opción de compra (tasada en 3 millones de dólares) pero busca renovar la cesión. Renzo Giampaoli, zaguero central de 25 años, tuvo un gran desempeño en Gimnasia LP, que ya pidió condiciones para retenerlo a préstamo.
Otros que retornan con buen nivel son Oscar Salomón, defensor central de 26 años, campeón en Platense (el Calamar debe definir la compra del 50% de su pase), y Agustín Lastra, arquero de 24 años que fue campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, aunque solo atajó un partido.
La purga de la dirigencia de Boca y los ciclos terminados
La lista de regresos es larga y la mayoría volverá a ser negociada, ya que no entran en los planes de la institución. Juan Ramírez (32, mediocentro) vuelve tras ser casi siempre suplente en Lanús. Gonzalo Maroni (26, volante ofensivo) no convenció con su nivel en Newell’s y será renegociado. Tampoco seguirán Norberto Briasco (29, extremo en Gimnasia LP) ni Gonzalo Morales (22, delantero en Barracas Central).
Lista de retornos destacados:
Marcelo Weigandt (Lateral derecho, 25): Vuelve del Inter Miami tras ser campeón con Lionel Messi.
Nicolás Orsini (Delantero centro, 31): Regresa de Platense; salieron campeones, pero no fue titular indiscutido.
Juan Ramírez (Mediocentro, 32): Vuelve de Lanús, donde fue casi siempre suplente.
Gonzalo Maroni (Mediocentro ofensivo, 26): Retorna de Newell's; jugó bastante, pero no convenció con su nivel.
Norberto Briasco (Extremo derecho, 29): Vuelve de Gimnasia LP; jugó 21 partidos en el año.
Jabes Saralegui (Mediocentro, 22): Regresa de Tigre; tuvo buenos rendimientos, pero no ejecutaron la opción de compra.
Renzo Giampaoli (Defensa central, 25): Vuelve de Gimnasia LP tras un alto nivel; es probable que se renueve su cesión.
Oscar Salomón (Defensa central, 26): Retorna de Platense, donde fue campeón; el club debe definir la compra de su pase.
Gonzalo Morales (Delantero centro, 22): Vuelve de Barracas Central donde anotó tres goles, pero no terminó el año por lesión.
Agustín Obando (Extremo izquierdo, 25): Llega de Banfield, donde contó con muy poco rodaje, disputando apenas cinco encuentros durante el año.
Lucas Brochero (Extremo derecho, 26): Regresa de Chacarita, donde se rompió los ligamentos cruzados al inicio de su cesión,.
Agustín Heredia (Defensa central, 28): Viene de Cobreloa (Chile). Anteriormente estuvo en varios clubes (Godoy Cruz, Cerro Largo, Plaza Colonia, San Martín de San Juan),.
Agustín Lastra (Arquero, 24): Regresa procedente de Independiente Rivadavia, donde fue Campeón de la Copa Argentina, pero solo atajó un partido en el año.
Alexis Alvariño (Defensa central, 24): Vuelve al país desde Amazonas (Brasil) donde finalizó como titular, pero descendió de la Serie B a la Serie C de Brasil.
Gabriel Aranda (Defensa central, 24): Retorna de Quilmes, en donde jugó casi toda la temporada como titular, pero el Cervecero no buscaría retenerlo.
Nahuel Genez (Lateral izquierdo, 22): Regresa desde Temperley, donde alternó titularidades y suplencias en el Gasolero.
Pedro Velurtas (Lateral derecho, 24): Vuelve procedente de Deportivo Madryn donde terminó como suplente en el equipo que peleó por el ascenso a Primera División.
Giovanni Ferraina (Defensa/Lateral, 21): juvenil que llega desde Inter Miami II (EE. UU.), donde no fue considerado para el plantel profesional.
Román Rodríguez (Mediocampista central, 22): Regresa desde Estudiantes de Caseros donde tuvo una buena campaña con el equipo que peleó por el ascenso, aunque se lesionó parte del año.
Julián Ceballos (Mediocampista ofensivo, 21): Vuelve desde All Boys donde registró una buena cantidad de partidos en la Primera Nacional y será renegociado.
Gastón Gerzel (Volante ofensivo, 25): Llega desde Los Andes, donde perdió protagonismo.
Julián Carrasco (Mediocampista ofensivo, 23): Regresa desde Temperley donde tuvo esporádicas apariciones a lo largo de la temporada en la Primera Nacional.
Gabriel Vega (Mediocampista ofensivo, 23): Vuelve desde Banfield, club donde jugó muy pocos minutos y fue expulsado en su último partido.
Federico Aguirre (Delantero, 23): Regresa desde Sportivo Italiano donde terminó como titular, pero le costó hallar continuidad.
Brandon Cortés (Mediapunta/Delantero, 24): Regresa desde Nueva Chicago donde jugó una buena cantidad de partidos en el Torito y podría renovar su cesión.
Ignacio Rodríguez (Delantero, 21): También vuelve desde Nueva Chicago donde convirtió 7 goles, destacándose pese a la discreta campaña de su equipo.