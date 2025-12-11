Un campeón con Lionel Messi y 25 "descartados" de Boca que valen millones: Quienes son y de dónde vienen

Boca Juniors tiene una lista gigante de 26 jugadores cedidos que deben volver para 2026, casi un equipo paralelo que la dirigencia no tendría en cuenta.

Jabes Saralegui, Nacho Rodríguez, Giovanni Ferraina y Renzo Giampaoli, cuatro de los futbolistas que regresan a Boca.

Boca Juniors atraviesa un intenso mercado de pases de cara a 2026, con la mente puesta en clasificar y definir el plantel que buscará la Copa Libertadores. La dirigencia de Juan Román Riquelme ya planea las salidas y las altas, pero primero debe resolver la situación de los préstamos que expiran.

La estructura deportiva del Xeneize es inmensa, al punto de contar con más de 30 jugadores cedidos en otras instituciones. A fin de año, un total de 26 futbolistas con contrato vigente deben retornar al club, creando un desafío logístico y económico inmediato.

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de regresos, el dato más impactante es que, a priori, ninguno de estos 26 jugadores sería considerado para la próxima temporada por el cuerpo técnico. La prioridad del club hoy por hoy es achicar el plantel y aligerar los altos salarios antes de buscar refuerzos de peso.

El caso más resonante es el de Marcelo Weigandt, lateral derecho de 25 años, que regresa tras salir campeón con el Inter Miami, la franquicia liderada por Lionel Messi. A pesar de que el Chelo no fue considerado en el Inter Miami para una opción de compra, su regreso a Boca no garantiza un lugar en el plantel y deberá buscar un nuevo destino.

Otro nombre que genera expectativa es Nicolás Orsini, delantero de 31 años, quien vuelve de Platense y fue campeón con el Calamar. Aunque el club de Vicente López podría solicitar la renovación de su cesión pensando en la Copa Libertadores, Boca, dueño del 50% de su ficha, ya habría definido que no lo tendrá en cuenta para 2026.