La reciente consagración de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina 2025 , que le otorgó un histórico pase a la Copa Libertadores 2026 , marcó un punto de inflexión en el futuro de su máxima figura, Sebastián Villa . Y desde la dirigencia del conjunto mendocino están dispuestos a retenerlo.

El club mendocino, que posee el 100% de los derechos económicos del delantero colombiano, decidió fijar un precio de venta para cualquier negociación en el actual mercado de pases, según confirmaron el presidente Daniel Vila y fuentes periodísticas de Mendoza .

La decisión de tasar a Villa en USD 12 millones responde tanto a su rendimiento deportivo como a la necesidad de asegurar una operación económica significativa en caso de transferencia. El presidente leproso explicó que esta medida garantiza dos aspectos fundamentales. Por un lado, la continuidad del jugador en el plantel y además un piso elevado para eventuales negociaciones , lo que podría traducirse en una cifra récord para la institución.

En el último tramo de su estadía en Mendoza, Villa fue determinante para el equipo dirigido por Alfredo Berti. Fue protagonista en la eliminación de River Plate de la Copa Argentina al convertir el penal decisivo y su desempeño lo consolidó como el eje ofensivo del equipo, despertando el interés de clubes locales e internacionales.

El futuro de Villa, sin embargo, parece alejarse de Mendoza. Tras despedirse de sus compañeros y de la hinchada, el delantero manifestó su intención de buscar un nuevo destino que le permita pelear por un lugar en la selección de Colombia de cara al Mundial 2026 .

En Brasil, medios especializados han señalado el interés de equipos como Flamengo y Gremio de Porto Alegre, aunque hasta el momento no se han presentado ofertas formales y son solo rumores.

Los números de Villa desde su llegada a Independiente Rivadavia

Durante su año y medio en el club, Villa acumuló 60 partidos, 10 goles y 16 asistencias. Su paso por Independiente Rivadavia no solo revitalizó su carrera tras su salida de Boca Juniors y su breve experiencia en el Beroe Stara Zagora de Bulgaria, sino que también elevó el perfil del club en el fútbol argentino.

Mientras tanto, la institución mendocina afronta la próxima temporada con la tranquilidad de haber blindado a su principal figura y la expectativa de concretar una venta que podría marcar un hito en su historia financiera.