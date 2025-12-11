11 de diciembre de 2025 - 10:50

La pesadilla de Jack Doohan en 2025: fue reemplazado por Colapinto y chocó dos veces en Japón en 48 horas

El piloto australiano busca relanzar su carrera, pero su estreno en la Súper Fórmula fue catastrófico: se estrelló dos veces en el circuito que le costó la F1.

Jack Doohan, el piloto que fue reemplazado por Franco Colapinto, volvió a chocar en Japón.

Jack Doohan, el piloto que fue reemplazado por Franco Colapinto, volvió a chocar en Japón.

Foto:

Por Cristian Reta

Jack Doohan enfrenta una nueva y compleja etapa en su carrera profesional tras dejar la Fórmula 1. El australiano, reemplazado por Franco Colapinto en Alpine a mitad de la temporada 2025, intentaba relanzar su camino en la Super Fórmula Japón.

Leé además

Alpine encabeza el Campeonato de Destructores de la Fórmula 1.

Alpine ganó el título más vergonzoso de la F1: la cifra millonaria que posicionó a Colapinto en el top 10

Por Cristian Reta
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

El "palo" musical de Franco Colapinto a Alpine y al A525 tras un año de pesadilla

Por Redacción Deportes

Buscando una resurrección, el australiano se presentó en los tests de postemporada de la Super Fórmula con el equipo Kondo Racing. Sin embargo, su regreso a Suzuka se convirtió rápidamente en un déjà vu dramático, protagonizando dos accidentes en solo dos días de pruebas.

DLA (13)

El accidente repetido: Dos choques en la misma curva

El circuito de Suzuka sigue siendo el escenario de los peores momentos para Doohan. La primera jornada de pruebas para novatos en la Super Fórmula Japón fue interrumpida cuando perdió el control de su monoplaza y se accidentó contra los muros de contención.

Embed

El incidente ocurrió en la segunda curva Degner, el mismo sector que protagonizó un trompo y un golpe la jornada previa. El primer día, Doohan se pasó del piano exterior, lo que resultó en un trompo que estrelló la parte trasera del coche contra la barrera de espuma. Al día siguiente, el australiano volvió a chocar en Degner 2, esta vez impactando la barrera con la parte delantera a baja velocidad.

Embed

Futuro incierto y el factor Franco Colapinto

Doohan, que fue piloto reserva de Alpine antes de ser titular, debió buscar nuevos rumbos tras la llegada de Franco Colapinto. De hecho, su liberación contractual con la escudería francesa se estancó hasta "menos de 24 horas" antes de su viaje a Japón, cuando Flavio Briatore aceptó los términos.

Flavio Briatore habló sobre la salida de Jack Doohan
Flavio Briatore habló sobre la salida de Jack Doohan

Flavio Briatore habló sobre la salida de Jack Doohan

El piloto de 22 años terminó en el último lugar entre los rookies que probaron en Suzuka. Pese a que se rumorea que firmó con Toyota para 2026, su inicio accidentado en Japón, combinado con su historial en F1, deja su futuro inmediato "a la deriva". Además, el australiano no compareció ante los medios, lo que se atribuyó a "obligaciones contractuales existentes con Alpine hasta fin de año".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

El misterio del motor 2026: Por qué Alpine y Colapinto tienen la llave maestra de la F1

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine.

Por qué Franco Colapinto se pierde las pruebas de Abu Dhabi: lo que evalúa Alpine y el reemplazo del argentino

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto y George Russell, los únicos pilotos sin tener un DNF en la temporada 2025 de la F1.

El récord secreto de Colapinto en F1 que nadie vio: Solo lo comparte con la estrella de Mercedes

Por Nicolás Salas
El piloto argentino se tomará un descanso y volverá a Europa dentro de 49 días para los ensayos privados de Alpine que serán a fines de enero de 2026.

Franco Colapinto cierra un año complejo y pone la mira en 2026: "Será una temporada mucho mejor"

Por Sergio Faria