La pesadilla de Jack Doohan en 2025: fue reemplazado por Colapinto y chocó dos veces en Japón en 48 horas

El piloto australiano busca relanzar su carrera, pero su estreno en la Súper Fórmula fue catastrófico: se estrelló dos veces en el circuito que le costó la F1.

Jack Doohan, el piloto que fue reemplazado por Franco Colapinto, volvió a chocar en Japón.

Jack Doohan enfrenta una nueva y compleja etapa en su carrera profesional tras dejar la Fórmula 1. El australiano, reemplazado por Franco Colapinto en Alpine a mitad de la temporada 2025, intentaba relanzar su camino en la Super Fórmula Japón.

El rendimiento de Doohan en F1 estuvo "muy por debajo de lo esperado" y no logró sumar puntos en las seis carreras que disputó con Alpine. Su salida fue el resultado de una serie de incidentes, incluyendo un error conceptual en Suzuka que le costó al equipo casi un millón de dólares en daños.

Buscando una resurrección, el australiano se presentó en los tests de postemporada de la Super Fórmula con el equipo Kondo Racing. Sin embargo, su regreso a Suzuka se convirtió rápidamente en un déjà vu dramático, protagonizando dos accidentes en solo dos días de pruebas.

DLA (13) El accidente repetido: Dos choques en la misma curva El circuito de Suzuka sigue siendo el escenario de los peores momentos para Doohan. La primera jornada de pruebas para novatos en la Super Fórmula Japón fue interrumpida cuando perdió el control de su monoplaza y se accidentó contra los muros de contención.

Embed Jack Doohan no quedó muy seguro sobre la dureza de la contención de la curva Degner.



Así que volvió a chocar para tener mejores conclusiones. pic.twitter.com/4Pb5Fb2DUk — Alpinito (@SoyAlpinito) December 11, 2025 El incidente ocurrió en la segunda curva Degner, el mismo sector que protagonizó un trompo y un golpe la jornada previa. El primer día, Doohan se pasó del piano exterior, lo que resultó en un trompo que estrelló la parte trasera del coche contra la barrera de espuma. Al día siguiente, el australiano volvió a chocar en Degner 2, esta vez impactando la barrera con la parte delantera a baja velocidad.