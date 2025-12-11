11 de diciembre de 2025 - 10:04

El misterio del motor 2026: Por qué Alpine y Colapinto tienen la llave maestra de la F1

El radical cambio de reglamento de la Fórmula 1 en 2026 no solo resetea la parrilla, sino que le otorga a Franco Colapinto una ventaja inesperada.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Foto:

Por Nicolás Salas

Después de una temporada 2025 compleja con un monoplaza que terminó último en el Campeonato Mundial de Constructores, Franco Colapinto demostró un espíritu inquebrantable. Su manager, María Catarineu, resaltó su "gran resiliencia" para borrar lo negativo y volver a empezar, una cualidad vital.

Su confirmación como piloto titular para 2026 se concretó justo antes del Gran Premio de Brasil, demostrando que merecía una segunda oportunidad a pesar de las dificultades técnicas y el piloto ya está enfocado en su preparación para "volver a dar pelea".

El panorama para el Franco Colapinto y Alpine ahora es radicalmente diferente, gracias a la llegada de la nueva era del reglamento F1 2026. Estos cambios técnicos obligan a todos los equipos a reinventarse, poniendo a novatos y veteranos en igualdad de condiciones.

f1_573533408_18548703505020293_8681856309242287143_n

Cómo beneficiaría a Franco Colapinto el cambio de reglamento de la F1 para 2026

La principal ilusión en Alpine se basa en el drástico cambio de motorización. El equipo dejará atrás los motores Renault y pasará a ser cliente de Mercedes, que proveerá una potente unidad de potencia, incluyendo transmisión y suspensión.

Este motor Mercedes se perfila como la "referencia" para 2026, según declaraciones de Pierre Gasly. Un dato crucial filtrado indica que, mientras otros proveedores como Honda y Audi enfrentan demoras y Ferrari tiene problemas con los materiales, Mercedes parece ser la única escudería lista a tiempo para las nuevas regulaciones.

DLA (68)
Pierre Gasly, Flavio Briatore y Franco Colapinto sueñan con un 2026 plagado de éxitos.

Además, debido a su bajo rendimiento en 2025, Alpine obtuvo más tiempo para desarrollo aerodinámico en el túnel de viento y simulaciones (CFD), lo que es crucial para un concepto totalmente nuevo. Al tener asegurado el mejor motor, el equipo francés pudo destinar todos sus recursos al chasis y a la novedosa aerodinámica activa.

Reglamento F1 2026: La resurrección de los novatos

La revolución de 2026 nivelará la cancha, ya que los autos serán más chicos y livianos, el DRS desaparecerá y se adoptará un sistema de aerodinámica activa. El cambio más impactante es la proporción 50:50 en la entrega de potencia entre el motor eléctrico y el de combustión, lo que aumenta la carga de trabajo del piloto.

Franco Colapinto
Alpine utilizar&aacute; motores Mercedes a partir de 2026.

Pilotos experimentados como Charles Leclerc lo compararon con tener que abandonar la "memoria muscular" adquirida durante años. Esto beneficia a los rookies (novatos), ya que al tener menos "equipaje" de hábitos viejos, tienen una mayor capacidad de adaptación. En esta nueva era, la adaptabilidad y la rapidez para manejar los modos de potencia serán más valiosas que la experiencia acumulada con los coches de efecto suelo.

El piloto argentino se tomará un descanso y volverá a Europa dentro de 49 días para los ensayos privados de Alpine que serán a fines de enero de 2026.

Franco Colapinto cierra un año complejo y pone la mira en 2026: "Será una temporada mucho mejor"

Por Sergio Faria