El "palo" musical de Franco Colapinto a Alpine y al A525 tras un año de pesadilla

La temporada 2025 de la F1 concluyó con Lando Norris como campeón, pero para Franco Colapinto , el cierre fue amargo, terminando en el último lugar del GP de Abu Dabi. El argentino, aunque sin grandes resultados, consiguió su continuidad y fue confirmado como piloto titular de Alpine para 2026.

Por qué Franco Colapinto se pierde las pruebas de Abu Dhabi: lo que evalúa Alpine y el reemplazo del argentino

El piloto sufrió las complicaciones del motor de su monoplaza A525 y no logró sumar puntos en todo el año, lo que llevó a Alpine a terminar último en el Campeonato Mundial de Constructores.

Pero su despedida del coche que le costó tanto manejar no fue silenciosa. Colapinto utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente y musical, sugiriendo que la única solución para el problemático A525 era, simplemente, olvidarlo.

Al finalizar el Gran Premio de Abu Dabi en el último puesto, Franco Colapinto acudió a su cuenta de Instagram para despedirse de la temporada 2025. El mensaje que acompañó una de sus últimas publicaciones fue un claro adiós sin nostalgia: “Chauuuu A525. Reset y empezamos de cero, a trabajar para el 2026” . El pilarense, que no sumó puntos en todo el año, se concentró de inmediato en el futuro, añadiendo emojis de rezo y una mano saludando, junto a la frase: “Ya llega el 26, vamos” .

El "dato curioso" que se volvió viral en redes fue la banda sonora que eligió para musicalizar el mensaje: la canción de cumbia santafesina “Olvídala”, de Los Palmeras. La elección fue inmediatamente interpretada como una referencia directa al monoplaza Alpine A525, que le generó tantas dificultades técnicas a lo largo del año.

Alpine y el motor Mercedes: ¿Llega la renovación total?

Colapinto, de 22 años, ya se concentra en su primer año como piloto titular en 2026. La esperanza de una mejora en el rendimiento es alta, impulsada por el profundo cambio reglamentario de la Fórmula 1 y la incorporación de un nuevo impulsor.

Recordemos que Alpine terminó la temporada 2025 en el último lugar del Campeonato Mundial de Constructores, por lo que la escudería renueva energías para 2026. Para el nuevo monoplaza, el A526, el equipo francés utilizará un motor Mercedes, dejando atrás el actual impulsor que generó complicaciones al piloto.

Franco Colapinto Colapinto se mostró desconcertado sobre qué rendimiento mostrará Alpine en Brasil, aunque sí hizo hincapié en que la lluvia puede ayudar. Gentileza

El piloto argentino, que fue confirmado para 2026, tendrá cerca de tres semanas de vacaciones, pero regresará pronto a la base del equipo en Enstone, Inglaterra, para realizar los últimos análisis con el equipo. Su compañero, Pierre Gasly, se quedó en Abu Dabi para los tests de Pirelli con monoplazas adaptados a los neumáticos de 2026, pero Colapinto no participó.