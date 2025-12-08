Otro portazo para Miguel Ángel Borja luego de irse libre de River

El delantero colombiano quedó navegando sin rumbo luego de su salida de River y otro club que lo tenía en la mira, decidió cerrarle sus puertas.

Después de un 2025 con rendimientos decepcionantes, Miguel Ángel Borja se alejó de los planes de Marcelo Gallardo y decidieron no renovarle luego de tres temporadas y media en River, donde convirtió 62 goles. Pero su historial no le alcanzó para contentar al hincha y menos a la dirigencia.

De cara al 2026, el "Colibrí" comenzó a recibir llamados de distintos equipos del exterior, pero en las últimas horas recibió un duro revés, ya que uno de los clubes que lo tenía en el radar decidió desistir de su contratación, por lo que su futuro todavía es incierto.

image Hace pocas horas, el delantero colombiano recibió una mala noticia. El club Cruz Azul, equipo que lo tenía entre sus prioridades, decidió no avanzar con las negociaciones por motivos contundentes: su edad y su alto salario.

El colombiano cumplirá 33 años en 2026 y el sueldo alto que percibía en River son las dos claves por las que Cruz Azul decidió buscar por otro lado, descartando así su llegada a México. "En La Noria no están buscando nombres con una edad avanzada, sino perfiles capaces de sostener un ciclo de 5 a 7 años", afirmó el medio deportivo "Vamos Azul".

image De esta manera, Borja continuará entrenando con un preparador físico, a la espera de nuevas ofertas para la próxima temporada. Cabe destacar que su vínculo con River es hasta el 31 de diciembre, pero ya fue licenciado por el club, por lo que no se sumará a la pretemporada que inicia el 20 de diciembre.