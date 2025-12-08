8 de diciembre de 2025 - 13:17

Otro portazo para Miguel Ángel Borja luego de irse libre de River

El delantero colombiano quedó navegando sin rumbo luego de su salida de River y otro club que lo tenía en la mira, decidió cerrarle sus puertas.

Borja y un duro revés luego de su salida de River

Por Redacción Deportes

Después de un 2025 con rendimientos decepcionantes, Miguel Ángel Borja se alejó de los planes de Marcelo Gallardo y decidieron no renovarle luego de tres temporadas y media en River, donde convirtió 62 goles. Pero su historial no le alcanzó para contentar al hincha y menos a la dirigencia.

De cara al 2026, el "Colibrí" comenzó a recibir llamados de distintos equipos del exterior, pero en las últimas horas recibió un duro revés, ya que uno de los clubes que lo tenía en el radar decidió desistir de su contratación, por lo que su futuro todavía es incierto.

image

Hace pocas horas, el delantero colombiano recibió una mala noticia. El club Cruz Azul, equipo que lo tenía entre sus prioridades, decidió no avanzar con las negociaciones por motivos contundentes: su edad y su alto salario.

El colombiano cumplirá 33 años en 2026 y el sueldo alto que percibía en River son las dos claves por las que Cruz Azul decidió buscar por otro lado, descartando así su llegada a México. "En La Noria no están buscando nombres con una edad avanzada, sino perfiles capaces de sostener un ciclo de 5 a 7 años", afirmó el medio deportivo "Vamos Azul".

image

De esta manera, Borja continuará entrenando con un preparador físico, a la espera de nuevas ofertas para la próxima temporada. Cabe destacar que su vínculo con River es hasta el 31 de diciembre, pero ya fue licenciado por el club, por lo que no se sumará a la pretemporada que inicia el 20 de diciembre.

Pensando en posibles destinos para el colombiano, equipos del fútbol mexicano como Tigres y Pumas UNAM siguen de cerca su situación, por lo que en los próximos días podrían hacerle una oferta. Además, Junior de Barranquilla y Alianza Lima también lo tienen en carpeta.

image

Que palabras le dejó Borja al hincha de River luego de su salida

En sus declaraciones, Borja agradeció el apoyo de la hinchada de River: “Muchas gracias por confiar en mídonde iba siempre el respeto para mí fue todo. Nunca viví momentos desagradables”.

Y además, dejó la puerta abierta para volver como hincha: “Espero que las puertas de River queden abiertas para cuando vaya a verlo jugar y pueda hacerle fuerza.”

