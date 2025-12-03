River Plate va por una figura del fútbol argentino y amenaza con sacudir el mercado de pases

La noticia surgió a partir de una reunión en el estadio Monumental entre la dirigencia de River y representantes del jugador. Según la información brindada por el periodista Germán García Grova, la operación es considerada “muy viable”, un concepto utilizado por fuentes cercanas a la negociación para describir el escenario contractual favorable que rodea al futbolista.
Uno de los factores principales que abren la puerta al traspaso es que Ascacíbar está ingresando en el último año de su contrato con Estudiantes, con vencimiento previsto para diciembre de 2026. Esta situación habilita a su club a negociar y, al mismo tiempo, evita que el mediocampista quede demasiado cerca de quedar libre, lo que podría reducir su valor de mercado.
Ascacibar, un jugador que encaja en la reestructuración del plantel
Ascacíbar tiene 28 años, experiencia internacional, con pasos por Stuttgart y Hertha Berlín de la Bundesliga. Estas credenciales coinciden con el perfil buscado por River, que apunta a reforzar el mediocampo con un futbolista de recuperación, despliegue físico y lectura táctica.
El club de Núñez pretende cubrir varias posiciones para 2026 y el mediocampista de Estudiantes se ubica entre las prioridades. La dirigencia identificó que el plantel necesitaba jerarquía en zonas neurálgicas y Ascacíbar es un futbolista que “ha mostrado constancia y liderazgo, tanto en Estudiantes como en su experiencia europea”.
Para Estudiantes, la posible salida de su capitán implicaría perder a una de sus figuras más representativas. Ascacíbar es un jugador estructural en el esquema del Pincha, tanto por lo que genera en la presión como por el equilibrio táctico. Su salida, en caso de concretarse, marcaría un desafío para el cuerpo técnico, que debería cubrir un rol clave en el funcionamiento del equipo.
Los otros posibles refuerzos de River
Además de Ascascibar, a River le fue ofrecido Tadeo Allende, delantero de gran presente en el Inter Miami. El exGodoy Cruz lleva anotados 21 goles y repartió 2 asistencias en 46 partidos con el conjunto de Messi y este sábado buscará el título de la MLS en la gran final ante Vancouver Whitecaps.
Por otro lado, el Millonario está también detrás de los pases de Luciano Gondou, Román Vega, Kevin Amaro, Fausto Vera y la cesión de Claudio Echeverri.