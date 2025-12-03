La jugada de McLaren en la fecha decisiva: Oscar Piastri deberá ceder su auto en Abu Dhabi

La escudería confirmó que el australiano no participará del primer entrenamiento libre, una decisión reglamentaria que lo deja en desventaja en plena definición del campeonato.

A pocas horas del cierre de la temporada 2025, la Fórmula 1 llega a Abu Dhabi con un componente inesperado en la definición del campeonato. Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri pelean por el título en la última fecha, pero el australiano no disputará la FP1, el primer entrenamiento libre del fin de semana.

La decisión, tomada para cumplir con el reglamento de la FIA, impacta directamente en uno de los candidatos. Según la información oficial, “McLaren confirmó este miércoles que Oscar Piastri le cederá su MCL39 a Pato O’Ward”, lo que obliga al piloto de Melbourne a iniciar su preparación recién a partir de la FP2. La escudería ya había cedido el auto del australiano en una sesión anterior, pero debía completar la segunda entrega obligatoria para novatos o pilotos de reserva.

La desventaja de Oscar Piastri en el momento menos oportuno Piastri llega a Abu Dhabi tercero en el campeonato, aunque todavía con margen matemático para ser campeón y por reglamento, estará obligado a ceder su McLaren en la primera tanda de entrenamientos libres. La situación lo coloca en inferioridad frente a Norris y Verstappen, quienes sí completarán el programa completo de trabajo.

Para la escudería, el cumplimiento de la normativa era ineludible. La FIA exige que cada piloto oficial entregue su auto en dos sesiones libres durante la temporada para permitir la participación de jóvenes talentos o pilotos de reserva. En este caso, McLaren ratificó su compromiso con el mexicano Pato O’Ward, a quien también había subido durante el Gran Premio en su país de origen.

patriciooward_570603145_18547287961049875_7354751206934193759_n Pato O'Ward, piloto mexicano de McLaren Lo cierto es que esta determinación no estuvo exenta de especulaciones. En la previa, se mencionó la posibilidad de que el elegido fuera Leonardo Fornaroli, reciente campeón de la Fórmula 2 y nueva incorporación de McLaren. Sin embargo, la escudería optó por cumplir con lo pactado previamente con O’Ward.