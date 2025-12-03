La jugada de McLaren en la fecha decisiva: Oscar Piastri deberá ceder su auto en Abu Dhabi

A pocas horas del cierre de la temporada 2025, la Fórmula 1 llega a Abu Dhabi con un componente inesperado en la definición del campeonato. Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri pelean por el título en la última fecha, pero el australiano no disputará la FP1, el primer entrenamiento libre del fin de semana.
La decisión, tomada para cumplir con el reglamento de la FIA, impacta directamente en uno de los candidatos. Según la información oficial, “McLaren confirmó este miércoles que Oscar Piastri le cederá su MCL39 a Pato O’Ward”, lo que obliga al piloto de Melbourne a iniciar su preparación recién a partir de la FP2. La escudería ya había cedido el auto del australiano en una sesión anterior, pero debía completar la segunda entrega obligatoria para novatos o pilotos de reserva.
La desventaja de Oscar Piastri en el momento menos oportuno
Piastri llega a Abu Dhabi tercero en el campeonato, aunque todavía con margen matemático para ser campeón y por reglamento, estará obligado a ceder su McLaren en la primera tanda de entrenamientos libres. La situación lo coloca en inferioridad frente a Norris y Verstappen, quienes sí completarán el programa completo de trabajo.
Para la escudería, el cumplimiento de la normativa era ineludible. La FIA exige que cada piloto oficial entregue su auto en dos sesiones libres durante la temporada para permitir la participación de jóvenes talentos o pilotos de reserva. En este caso, McLaren ratificó su compromiso con el mexicano Pato O’Ward, a quien también había subido durante el Gran Premio en su país de origen.
Lo cierto es que esta determinación no estuvo exenta de especulaciones. En la previa, se mencionó la posibilidad de que el elegido fuera Leonardo Fornaroli, reciente campeón de la Fórmula 2 y nueva incorporación de McLaren. Sin embargo, la escudería optó por cumplir con lo pactado previamente con O’Ward.
La sesión será clave no solo para el mexicano, sino para los ingenieros del equipo, que deberán optimizar la recopilación de datos en una jornada en la que uno de sus aspirantes al título estará ausente.
Impacto en la lucha por el campeonato
A falta de 24 carreras disputadas, los márgenes son mínimos. La ausencia de Piastri en la FP1 podría afectar su preparación en un circuito que suele ser determinante en la puesta a punto.
Mientras Norris intentará defender su liderazgo y Verstappen buscará su quinto título, el australiano deberá trabajar a contrarreloj para compensar la falta de rodaje.