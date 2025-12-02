Franco Colapinto y Alpine tienen un as bajo la manga: la revelación que sacude a la Fórmula 1

Un dato filtrado sobre los motores 2026 encendió la ilusión del piloto argentino y de Alpine para el año que viene.

La Fórmula 1 ingresó en semanas de definiciones técnicas clave y una filtración reciente impactó de lleno en el futuro inmediato de Franco Colapinto y de su escudería Alpine, que esta temporada marcha última, pero que puede recuperarse para el próximo año, cuando cambie el reglamento y todos los equipos parten desde cero.

La revelación que ilusiona a Franco Colapinto y Alpine para 2026 Según reveló Marcin Budkowski, ex director ejecutivo de Alpine y actual comentarista de F1 en Eleven Sports, para la temporada 2026 solo Mercedes tendría su unidad de potencia completamente desarrollada y lista para las nuevas regulaciones, mientras que el resto de los fabricantes enfrentaría retrasos significativos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alpineclub_esp/status/1995845657102295146&partner=&hide_thread=false Según F1 Insider, el motor de combustión interna de Mercedes para 2026 (que representará el 50% de la potencia de los coches en 2026) es el referente, alcanzando los 571 CV.



Audi estima que estará entre 20 y 30 CV (equivalente de Renault ahora) por detrás de Mercedes con el… pic.twitter.com/CrTWsRXGqZ — Alpine Club (@alpineclub_esp) December 2, 2025 La información generó un fuerte impulso interno dentro del equipo francés, que desde mediados de 2025 decidió preservar recursos en su proyecto 2026 tras un año deportivo complejo. La posibilidad de montar un motor Mercedes -que, de acuerdo con la filtración, estaría un paso adelante del resto- se combina con otras decisiones estructurales y un paquete que podría colocar a Alpine en una posición inesperadamente competitiva.

Mientras tanto, otros fabricantes atraviesan complicaciones: el bloque vinculado a Honda arrastra demoras que lo harían llegar con lo justo a los ensayos, en Audi se registraron contratiempos similares y en Ferrari debieron rehacer piezas críticas como los pistones, lo que ralentizó el programa técnico. El contraste acentúa la sensación de que Mercedes llegará afianzado y, con él, cualquier equipo asociado.

Para Colapinto, confirmado como piloto titular para 2026, este panorama abre una oportunidad excepcional. Recordemos que Alpine cierra este 2025 priorizando el desarrollo del nuevo chasis A526 y dejando de lado actualizaciones del modelo vigente. El objetivo es el de reconstruir competitividad desde la base mecánica. Con un motor confiable desde el primer día y un auto pensado para el nuevo reglamento, con más horas en el túnel de viento que el resto, el argentino podría iniciar la temporada en un escenario radicalmente distinto al de los últimos años del equipo.