29 de noviembre de 2025 - 12:03

Franco Colapinto mostró su bronca por el último lugar: "No vamos rápido, es frustrante"

El natural de Pilar se lamentó por el mal rendimiento de su monoplaza Alpine, y advirtió que siguen estando lejos de la pelea en la Fórmula 1.

Franco Colapinto a bordo de su Alpine, en el Gran Premio de Qatar

Foto:

Alpine
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, volvió a quedar como colista en Qatar y transita un fin de semana muy complicado. A pesar de largar desde el pit lane por modificaciones en su monoplaza Alpine, el rendimiento no mejoró.

Franco Colapinto frustrado por el Alpine:

En ese sentido, parte de la explicación para el último lugar en la Sprint de este sábado fue la decisión de largar desde los boxes, que le impidió tener una vuelta limpia. Colapinto lo sabe, y por eso lo reconoció: "Sí, creo que sí. Lamentablemente salí atrás de Stroll, estuve yendo muy lento toda la vuelta para abrir el gap con Pierre y quedé atrás de Stroll. No pude hacer una vuelta limpia", lanzó al respecto.

El argentino intentó mostrar algún síntoma de esperanza, pero no pudo con su genio y rápidamente contó lo que más lo frustra de su monoplaza. "Creo que fue positivo para aprender un poco", comenzó. Luego, añadió: "Igualmente no vamos rápido, que es lo más frustrante".

De cara a lo que viene, que será la clasificación para el Gran Premio de este domingo, Franco Colapinto aseguró saber lo que tienen que tocar para elevar el rendimiento y soñar con un buen puesto en la parrilla de largada. "Pierre fue más rápido, encontró un poco más de cosas buenas en el auto, probablemente en mi caso lo ablandamos mucho y no va, así que nada, hay que ver un poco el porqué y ver si lo podemos solucionar un poquito para la Qually".

Agenda de actividades para Gran Premio de Qatar:

Sábado 29

  • Clasificación: 15:00

Domingo 30

  • Carrera: 13:00
