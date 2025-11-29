No hubo sorpresas en la Sprint: Franco Colapinto cerró último y Piastri dominó de principio a fin

El piloto argentino quedó en el puesto veinte, en una carrera que Piastri ganó sin inconvenientes. La lucha por el título de la Fórmula 1 se torna apasionante.

Después de un olvidable día viernes, Franco Colapinto no pudo mejorar su producción, y cerró en el último lugar en la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar. El argentino pasó por boxes en la penúltima vuelta, y perdió el puesto que había ganado ante Stroll. El gran ganador fue Oscar Piastri, dominador de principio a fin.

Oscar Piastri ganó de punta a punta: image El desarrollo de la carrera tuvo pocos momentos destacados, y se tornó algo aburrida. Casi no hubo modificaciones respecto a los puestos en la parrilla de largada, salvo por la buena maniobra de Max Verstappen en las primeras curvas que le permitió pasar del sexto al cuarto lugar. En ese sentido, el más sólido y parejo fue Oscar Piastri, que dominó de principio a fin.

El piloto de McLaren se alejó rápidamente de su principal perseguidor, George Russell, y llegó a sacarle cuatro segundos de ventaja. Giró tranquilo, y sin ningún tipo de preocupación. Su compañero de equipo, Lando Norris, tuvo que batallar en el medio de la carrera con su contendiente Verstappen, que achicó diferencias a medio segundo. Pero la emoción duró poco, ya que en el octavo giro recuperó la distancia y nunca más la perdió.

Franco Colapinto terminó último: Embed ¡LA LARGADA DE FRANCO COLAPINTO EN LA SPRINT DE QATAR!



©ESPN #QatarGPpic.twitter.com/zIOibgiKxC — 43 (@ColapintoFiles) November 29, 2025 Por su parte, Franco Colapinto no logró recuperarse de un viernes negro y finalizó vigésimo. Es cierto que largar desde boxes junto a Pierre Gasly lo complicó más de la cuenta (el equipo cambió la suspensión y rompió el parque cerrado), pero el Alpine volvió a demostrar que no tiene potencia para competir.

La esperanza llegó en la vuelta 14, cuando Lance Stroll pasó por el pit para cambiar neumáticos, y el piloto argentino logró pasarlo para quedar 19. Sin embargo, a un giro para la culminación la escudería francesa tomó la misma determinación con sus dos conductores, lo que sentenció las chances de Colapinto. Así, cerró en el último puesto.