"Idiota": Qué le pasó a Franco Colapinto en la salida de boxes del Gran Premio de Canadá

Tras impactar contra la pared al salir de boxes con gomas frías, el argentino no solo mantuvo el auto en pista sino que marcó sus mejores tiempos de la carrera.

Franco Colapinto finalizó sexto en el Gran Premio de Canadá, su mejor resultado desde que llegó a la Fórmula 1. El piloto de Alpine sumó ocho puntos tras una carrera marcada por un incidente en la vuelta 32, cuando rozó el muro de Montreal inmediatamente después de un cambio de neumáticos.

La largada en Montreal y las modificaciones de último momento La carrera en el circuito Gilles Villeneuve inició bajo una temperatura de 12 grados y una llovizna persistente que alteró el agarre del asfalto. Minutos antes del inicio, la escudería Alpine anunció numerosas modificaciones técnicas en los monoplazas de Colapinto y su compañero Pierre Gasly. El procedimiento de largada se demoró por una vuelta de formación adicional debido a que el auto de Arvid Lindblad quedó detenido en la grilla.

DLA - 2026-05-24T181412.567 Franco Colapinto consiguió una posición histórica en el Gran Premio de Canadá.

Colapinto partió desde la décima posición utilizando neumáticos de compuesto medio, una apuesta distinta a la de los líderes. En el primer giro, el argentino avanzó al noveno lugar y se mantuvo en la zona de puntos durante el primer tercio de la competencia. Con el correr de las vueltas, escaló hasta el séptimo puesto, gestionando la tracción en una pista que alternaba sectores secos y húmedos.

El impacto en la curva 2 y el récord de vuelta En la vuelta 31, ante el abandono de George Russell y la activación del Virtual Safety Car, Colapinto ingresó a los boxes para montar neumáticos duros. Al salir del carril de pits con gomas frías, el auto se deslizó y golpeó la pared en la entrada de la curva 2. "¡Choqué, me p... choqué! ¡Idiota!", exclamó el piloto por la radio a su equipo.