Franco Colapinto llegó al Circuito de Canadá con Maia Reficco y se quejó del frío: "Una locura"

Franco Colapinto largará décimo en un Gran Premio de Canadá que comenzó con algunos desperfectos en la primera práctica, para luego continuar con grandes proezas en las etapas siguientes. clasificación a la Sprint (13°), carrera Sprint (9°) y clasificación (10°).

Franco Colapinto brilló con una gran remontada y terminó noveno en el sprint de Canadá

En la jornada de domingo, el pilarense arribó al Circuito Gilles Villeneuve totalmente abrigado y acompañado de la mano de su novia, Maia Reficco y tomando mate.

En las imágenes posteriores a su llegada s e lo pudo ver al piloto nacional a bordo del coche que hace el tradicional desfile de pilotos en la pista. Allí se lo observó padeciendo las bajas temperaturas canadienses.

En una entrevista posterior con el medio ESPN, Franco habló sobre esto: "está fresco de verdad, como cambia la temperatura en Canadá. llegamos y hacían 28°, hoy hacen 10°, una locura", manifestó.

Luego, al ser consultado sobre las expectativas para lo que ocurrirá esta tarde, los deseos de Colapinto fueron claros: "Ojalá sea un lindo día, que disfruten los fanáticos y que tengamos un buen domingo. Ojalá que tengamos el ritmo de ayer y hacer una buena carrerita", sentenció,

Embed Franco Colapinto, sorprendido por ¡LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA EN CANADÁ!



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Recordemos que el argentino de Alpine largará 10°, en una grilla que tendrá a George Russell como poleman, seguido por el líder del Campeonato Kimi Antonelli y por el australiano de McLaren Oscar Piastri.