Franco Colapinto remontó diez posiciones, quedó 9° y sumó 2 puntos de oro en Silverstone

El piloto de Alpine escaló desde el anteúltimo lugar, superó a un Ferrari en pista y aprovechó la sanción a Kimi Antonelli para asegurar su mejor resultado del año.

Franco Colapinto concretó una de sus actuaciones más sólidas en la Fórmula 1 al finalizar noveno en el Gran Premio de Gran Bretaña. Tras largar decimonoveno, el argentino de Alpine ejecutó una remontada estratégica de diez posiciones en el histórico trazado de Silverstone. La carrera, ganada por Charles Leclerc, terminó bajo el régimen de Safety Car.

La jornada comenzó con una largada agresiva del piloto pilarense, quien logró avanzar cinco lugares en apenas dos giros. Con un ritmo constante sobre neumáticos medios, Colapinto superó en pista a Esteban Ocon y posteriormente al Williams de Carlos Sainz, escalando hasta la decimosegunda posición antes de cumplirse el primer cuarto de la competencia. Su gestión de las gomas fue clave para mantenerse en la pelea por la zona media del clasificador.

El avance estratégico y el caos en la zona alta de Silverstone En la vuelta 23, Colapinto realizó su parada en boxes para montar el compuesto duro, regresando a la pista en el undécimo lugar tras un breve intercambio de posiciones con Oliver Bearman. A pesar de reportar por radio algunas dificultades con la potencia y el agarre en la vuelta 36, el piloto de Alpine mantuvo a raya a su compañero de equipo, Pierre Gasly, consolidando la estructura defensiva de la escudería francesa durante el tramo medio de la prueba.

El desenlace de la carrera estuvo marcado por los problemas mecánicos de los favoritos. Kimi Antonelli, quien lideraba gran parte de la competencia con su Mercedes, sufrió una avería técnica en la suspensión que lo obligó a detenerse y lo retrasó en el clasificador final. Simultáneamente, Max Verstappen quedó fuera de competencia tras un despiste en la curva Stowe en la vuelta 48, lo que provocó el ingreso definitivo del coche de seguridad.

En los giros finales, la sanción de cinco segundos impuesta a Antonelli por exceder los límites de pista permitió que Colapinto escalara un puesto adicional. Con este noveno lugar, el argentino sumó dos unidades fundamentales para Alpine en un fin de semana que había comenzado con complicaciones en la clasificación del sábado. La victoria de Leclerc y el podio completado por George Russell y Lewis Hamilton cerraron una tarde accidentada en Inglaterra.