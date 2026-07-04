"No sé bien qué pasó": Colapinto y un golpe duro en la clasificación de Gran Bretaña

Franco Colapinto empezó el sábado con una señal alentadora en el Gran Premio de Gran Bretaña, tras una gran largada en la carrera Sprint que le permitió ganar cinco posiciones en el primer tramo de competencia. Sin embargo, esa mejora inicial terminó siendo solo un espejismo en una jornada que fue de mayor a menor para el argentino de Alpine. En la Sprint, el rendimiento del auto no terminó de acompañar y Colapinto cruzó la meta en el 12.º puesto, lejos de los puestos de protagonismo.

Golpe duro para Colapinto: fuerte despiste y clasificación para el olvido en Silverstone

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Horas más tarde, en la clasificación para la carrera principal del domingo, el panorama se complicó aún má s. El argentino sufrió una fuerte salida de pista en su intento rápido y quedó eliminado por primera vez en la temporada en la Q1.

El incidente lo dejó en el 19.º lugar de la grilla, en el fondo del pelotón para la competencia del domingo en Silverstone.

Franco tuvo una muy buena largada durante la carrera Sprint, en la que finalizó 12°.

"SOS COMO LA SELECCIÓN: EN MOMENTOS DIFÍCILES, DESPUÉS APARECE" El aliento de @Gp1Fossaroli para Franco Colapinto #BritishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uq7WD4PRgU

Tras la clasificación, el piloto de 23 años intentó explicar lo ocurrido y describió una sensación inesperada con el auto. “Fue rarísimo. Doblé y apenas doblé perdí muy de golpe la parte de atrás. La vuelta anterior había tenido de trompa. Esa vuelta no tuve nada de grip trasero. No entiendo bien el por qué”, expresó.

Colapinto remarcó que el comportamiento del Alpine fue impredecible: “Es una curva que hacés a fondo, es muy raro. Fue como que se desconectó la parte de atrás y lo perdí”.

Un auto cambiante y muchas dudas

El argentino reconoció que el equipo venía haciendo ajustes que parecían positivos tras la Sprint, pero que el rendimiento no se consolidó en clasificación.

“Es una pena porque me sentía mejor. En la qualy creo que habíamos hecho cambios positivos. Pero hoy fue un día muy malo de vuelta”, analizó.

Incluso al repasar la situación en pista, volvió a insistir en la falta de consistencia del auto: “Una vuelta hace una cosa y en la otra, otra. Todavía hay que entender qué pasó y ver la data”.

Un antecedente en Silverstone y una carrera cuesta arriba

No es la primera vez que Silverstone le presenta complicaciones al argentino, que ya había sufrido un despiste en esta pista en la temporada anterior.

Esta vez, el resultado fue más costoso: eliminación en Q1 y largada desde el fondo en el Gran Premio de Gran Bretaña, con la necesidad de una remontada compleja en la carrera del domingo.