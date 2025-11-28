Franco Colapinto durísimo con su monoplaza Alpine: "No te hace disfrutar de manejar"

El fin de semana de Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar no empezó de la mejor manera. Luego de inconvenientes en la Práctica Libre 1, el piloto de Alpine terminó último en la clasificación para la Sprint de este sábado, y contó las razones.
El piloto argentino de Fórmula 1 no ocultó su bronca con el auto Alpine luego del puesto 20 en la clasificación Sprint.
El fin de semana de Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar no empezó de la mejor manera. Luego de inconvenientes en la Práctica Libre 1, el piloto de Alpine terminó último en la clasificación para la Sprint de este sábado, y contó las razones.
El conductor expresó sus primeras sensaciones en declaraciones a la prensa, ofrecidas apenas se bajó del monoplaza. "Hay que enfocarse en mañana, pero está siendo un fin de semana complicado. No tener grip en las curvas rápidas complica todo y no te hace disfrutar de manejar”, lanzó.
Respecto a los números alcanzados junto con su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, Colapinto dijo: "Fuimos los dos muy lentos en general, estamos muy lejos. Es un auto complicado de manejar, inestable y no se siente rápido. Tenemos mucho que trabajar para mañana”.
Las razones que lo llevaron a sufrir durante sus primeras intervenciones en Qatar fueron simples, pero muy complicadas de sobrellevar por el equipo. "Rompimos mucho el piso en la primera prueba libre porque tenemos mucho efecto de rebote en las curvas rápidas y los dos nos despistamos. Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más y usaron uno de otra vez que tiene menos carga”, tiró.
Para cerrar, el argentino destacó uno de los pocos aspectos positivos que vio del auto en el comienzo de la actividad en Medio Oriente. “Con la goma dura en la FP1 no iba mal. Hay que entender el coche, es lo que hay, lo que tenemos. Eso te saca confianza y no te da la estabilidad que necesitamos para manejar un Fórmula 1”.
Cabe destacar que la actividad de Franco Colapinto seguirá este sábado. Primero tendrá que afrontar la carrera Sprint a las 11 de la mañana. Luego, a las 15 horas, correrá la clasificación del Gran Premio del domingo, previsto para las 13 horas. Todos los horarios corresponden a nuestro país.