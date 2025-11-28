Fórmula 1: Piastri, Russell y Norris salen primero este sábado en la Sprint

Oscar Piastri largará primero la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar, de Fórmula 1 , que puede ser fundamental en la definición del Campeonato de Pilotos. El australiano giró en 1:20.055 y superó a George Russell , que comenzará segundo. El otro McLaren , al mando de Lando Norris , iniciará en la tercera colocación. Max Verstappen quedó sexto.

Fórmula 1: Franco Colapinto quedó 20° en la única Práctica Libre antes de la clasificación para la Sprint

Con tres citas por delante, la Sprint será fundamental en la pelea por el título: Norris lidera con 390 puntos , 24 unidades por delante de sus dos escoltas, Verstappen y Piastri (ambos con 366 ).

Los Alpine tuvieron una mala performance en Qatar con Franco Colapinto quedando último con un registro de 1:22.364 , que lo ubicó a tan solo 0.252 de la mejor vuelta de su compañero Pierre Gasly , quien comenzará 19° .

“No tuve grip (agarre) en toda la sesión. Creo que es más el hecho de tener poca carga. Después de la FP1, los dos (por Gasly) rompimos mucho el piso ”, dijo el piloto pilarense.

La carrera Sprint se desarrollará este sábado a partir de las 11 de la mañana de Argentina y será a 19 vueltas : repartirá puntos para los ocho primeros, con 8 unidades para el ganador. Luego, en el segundo turno, se celebrará la clasificación (a las 15.00) para ordenar la grilla de la carrera principal a 57 giros que será el domingo 30 de noviembre a partir de las 13.

¿Cómo le fue a Franco Colapinto?

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una muy floja actuación y terminó último en la práctica libre del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 23ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto registró un muy flojo tiempo con gomas duras (no pudo mejorarlo con las blandas) y quedó a poco más de dos segundos y medio del líder de la sesión, que fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien giró en 1:20,954.

En el segundo lugar quedó el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), a solo 58 milésimas de su compañero de equipo, mientras que el otro piloto que pelea por el título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), se sintió muy incómodo en su monoplaza durante toda la sesión y finalizó sexto, a poco más de medio segundo del líder.

Las grandes sorpresas de la sesión fueron los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz Jr. (Williams), además del francés Isak Hadjar (Racing Bulls), quienes se ubicaron tercero, cuarto y quinto, respectivamente.

La actividad en el GP de Qatar continuará con la clasificación para la carrera sprint, que será a las 14:30 y contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

Las posiciones de la práctica libre del GP de Qatar