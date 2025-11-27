Fórmula 1: horarios del entrenamiento, clasificación, cómo y dónde ver el Gran Premio de Qatar con Colapinto

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llega al GP de Qatar, la penúltima cita del calendario, con un panorama que nadie imaginaba hace apenas unas semanas. El campeonato de pilotos está más abierto que nunca y tiene a tres protagonistas separados por un puñado de puntos: Lando Norris y Oscar Piastri, la dupla explosiva de McLaren , y Max Verstappen , el tetracampeón que resurgió en Las Vegas para mantener viva su defensa del título con Red Bull. En Doha, la lucha promete otro capítulo decisivo rumbo a Abu Dhabi.

Franco Colapinto reveló qué cosas extraña de su vida anterior a la Fórmula 1: "Mandarme alguna...."

El triunfo de Max Verstappen en el GP de Las Vegas terminó siendo aún más valioso para el neerlandés después de que se confirmara la descalificación de los autos de Norris y Piastri. Ambos McLaren fueron penalizados por la F ederación Internacional del Automóvil (FIA) tras detectarse irregularidades en el piso de sus monoplazas, un golpe inesperado que modificó por completo el panorama del campeonato

Los autos de Norris (había sido segundo) y Piastri (cuarto) fueron excluidos de la clasificación en Las Vegas por incumplir el artículo 3.5.9 del reglamento técnico de la FIA, que estipula que la plancha de madera de la parte inferior del monoplaza debe tener un grosor superior a nueve milímetros.

A la temporada le quedan 58 puntos en juego, ya que el GP de Qatar repite el formato de Carrera Sprint, con 33 unidades a disposición. Por ello, la distancia que recortó Verstappen después del último fin de semana puso el campeonato mucho más apretado: igualó a Piastri en 266 unidades, 24 menos que las acumuladas por Norris.

Max Verstappen ganó de modo inapelable el GP de Las Vegas después de haberle birlado el primer puesto a Norris en la propia largada. Después de la descalificación de los McLaren, el podio fue completado por los dos pilotos de Mercedes: el británico George Russell y el italiano Andrea Kimi Antonelli.

De todos modos, Lando Norris podría coronarse en Qatar y llegar como campeón a la última fecha, el 7 de diciembre, en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Fórmula 1: otra carrera frustrante par Franco Colapinto

El argentino Franco Colapinto terminó 15° en el GP de Las Vegas, misma posición en la que había largado, al verse afectado por un golpe en el Alpine que le propinó Alex Albon (su ex compañero en Williams) en la misma largada que le averió el difusor.

image FÓRMULA 1. El argentino Franco Colapinto terminó 15° en el GP de Las Vegas, Gentileza.

El impacto de Albon fue consecuencia de la maniobra desacertada del brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber), quien tras la largada llegó muy pasado a la primera curva, golpeó a Lance Stroll (Aston Martin) y provocó un choque múltiple que incluso afectó a Pierre Gasly, quien había largado 10° y llegó 13°.

Fórmula 1: cómo es el circuito de Lusail

El GP de Qatar se realiza en el circuito de Lusail, un trazado de 5.380 metros de cuerda que fue construido en 2004 y alberga una de las fechas del calendario de la Fórmula 1 que se desarrolla en horario nocturno, junto con Singapur, Las Vegas y Abu Dhabi.

image FÓRMULA 1. El GP de Qatar se realiza en el circuito de Lusail, un trazado de 5.380 metros de cuerda que fue construido en 2004 Gentileza.

La de 2025 será la cuarta edición del GP de Qatar en la Fórmula 1, que empezó a realizarse en 2021 -en 2022 no se desarrolló por la disputa del Mundial de Fútbol que ganó la Selección Argentina-. El historial tiene como ganadores a Lewis Hamilton (2021) y Max Verstappen (2023 y 2024).

El GP Qatar podrá verse por ESPN y Disney+ (Plan Premium), que desde 2024 concentra todas las transmisiones deportivas que antes ofrecía Star+. Y en cable convencional en Fox Sports.

Fórmula 1: horarios y cómo ver por TV y online el GP de Qatar

Viernes 28

Entrenamiento: 10:30 (hora de la Argentina)

Clasificación Carrera Sprint: 14:30

Sábado 29

Carrera Sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 30

Carrera: 13:00

Fórmula 1: tabla de pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 390 pts Oscar Piastri (McLaren) – 366 pts Max Verstappen (Red Bull) – 366 pts George Russell (Mercedes) – 294 pts Charles Leclerc (Ferrari) – 226 pts Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 pts Kimi Antonelli (Mercedes) – 137 pts Alexander Albon (Williams) – 73 pts Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 pts Nico Hulkenberg (Sauber) – 49 pts

Fórmula 1: tabla de constructores 2025