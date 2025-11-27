Llevó a Franco Colapinto a la Fórmula 1, es director de un equipo y correrá a sus 46 años

James Vowles, director de Williams y primer jefe de Franco Colapinto en la F1, confirmó su regreso para disputar las 12 horas del Golfo en Abu Dhabi.

La Fórmula 1 lleva tiempo estirando los límites de la edad. La vigencia de figuras como Fernando Alonso con 44 años o Lewis Hamilton con 40 demuestra que la presencia de pilotos experimentados es una realidad en la categoría. Sin embargo, la confirmación de un viejo conocido de Franco Colapinto, genera entusiasmo en el paddock.

Se trata de James Vowles, actual director de Williams y primer jefe del argentino en la F1, quien anunció que regresará a las pistas para competir en una carrera de resistencia. El británico de 46 años participará en las 12 horas del Golfo en Abu Dhabi, un evento que se disputará el 14 de diciembre, apenas una semana después del cierre de la temporada 2025 en el mismo territorio.

Franco Colapinto y James Vowles. Foto: @jv.f1 Franco Colapinto y James Vowles. Foto: @jv.f1 Recordemos que Vowles no corría desde 2022, cuando participó en la Asian Le Mans Series también en Yas Marina. Desde su llegada a la dirección de Williams en 2023, no había vuelto a un auto de forma competitiva. Su reaparición será con el equipo Garage 59 dentro de la categoría International GT Open y compartirá coche con Alexander West campeón Pro-Am en 2024 Mark Sansom y Marco Pulcini.

“La chance de volver a ponerme un casco de carreras es algo que siempre me entusiasma. Garage 59 es un equipo que conozco bien por nuestro tiempo juntos en 2022 y las 12 horas del Golfo es un evento fantástico con una parrilla competitiva. Será un placer compartir el auto con Alex Mark y Marco y experimentar una carrera desde el lugar de piloto nuevamente” declaró Vowles.

Franco Colapinto y James Vowles, director del equipo Williams