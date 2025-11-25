25 de noviembre de 2025 - 13:33

El día que un Alpine dejó a Franco Colapinto sin carrera en Qatar

Franco Colapinto llega al GP de Qatar con el objetivo de mejorar lo sucedido en su debut en el circuito, donde el año pasado no logró completar la carrera.

Franco Colapinto y Esteban Ocon protagonizaron u n incidente en el GP de Qatar 2024.

Franco Colapinto y Esteban Ocon protagonizaron u n incidente en el GP de Qatar 2024.

Foto:

Por Nicolás Salas

Franco Colapinto afronta este fin de semana una nueva presentación en el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigesimotercera fecha del campeonato de Fórmula 1. El argentino todavía no logró sumar puntos en la temporada y llega con la intención de revertir una racha adversa después de su decimoquinto puesto en Las Vegas.

Leé además

El defensor paraguayo llegó esta temporada al Tomba, donde solo 11 partidos.

Godoy Cruz suma nuevas bajas y acelera la reestructuración del plantel

Por Redacción Deportes
  Estudiantes de La Plata le dio la espalda a Rosario Central, como gesto de rechazo a las acciones de la AFA para el campeón de la liga 2025

¿AFA modificó el boletín 6625 del pasillo del campeón? Sospechas por el PDF que defiende "Chiqui" Tapia

Por Redacción Deportes
Embed

Así le fue a Franco Colapinto en Qatar

El piloto de Pilar correrá por segunda vez en el circuito qatarí y su antecedente más cercano no es alentador. En 2024 llegó al evento tras una seguidilla de choques en Brasil y Las Vegas que dejaron a su monoplaza de Williams con daños que afectaron su actuación.

En aquella ocasión, la práctica libre anticipó las dificultades ya que terminó en el puesto diecinueve y luego quedó último en la clasificación para la carrera sprint.

image

Durante esa carrera, Colapinto largó desde el pitlane y avanzó hasta el puesto dieciocho después de superar a Sergio Pérez y a Guanyu Zhou.

Más tarde en la clasificación para la carrera principal mostró una leve mejora aunque volvió a ubicarse en el decimonoveno lugar solo por delante de Esteban Ocon quien por entonces competía para Alpine. El cierre fue el peor escenario posible ya que abandonó en la primera curva por un choque en una largada accidentada.

image

Con ese historial reciente Colapinto encara su segunda visita a Qatar con la expectativa de mejorar lo hecho en 2024 y sumar sus primeros puntos del año. Después de esta fecha el campeonato continuará con el Gran Premio de Abu Dhabi que marcará el final de la temporada 2025.

El cronograma del GP de Qatar

Viernes 28 de noviembre

  • 10.30: práctica libre.
  • 14.30: clasificación para la carrera Sprint.

Sábado 29 de noviembre

  • 11: carrera Sprint.
  • 15: clasificación para el Gran Premio.

Domingo 30 de noviembre

  • 13: Gran Premio de Qatar.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto busca revancha: cuándo y dónde será su próxima carrera en la F1

Por Nicolás Salas
La penalización que cae Gabriel Bortoleto, piloto de Sauber, por su golpe a Lance Stroll (Aston Martin) podría beneficiar directamente a Colapinto. 

F1: Sanción a Bortoleto y chances para Colapinto en la grilla de Qatar

Por Redacción Deportes
Tras el GP de Las Vegas, Colapinto superó a Froilán González y ahora solo es superado en vueltas de F1 por dos gigantes, Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann.

La Fórmula 1, rendida ante Colapinto: "Sigue escribiendo la historia"

Por Sergio Faria
Se enciende la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y Verstappen quedó al acecho de Norris.

Se enciende la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y Verstappen quedó al acecho de Norris

Por Redacción Deportes