El día que un Alpine dejó a Franco Colapinto sin carrera en Qatar

Franco Colapinto afronta este fin de semana una nueva presentación en el Gran Premio de Qatar , correspondiente a la vigesimotercera fecha del campeonato de Fórmula 1. El argentino todavía no logró sumar puntos en la temporada y llega con la intención de revertir una racha adversa después de su decimoquinto puesto en Las Vegas.

En esa carrera, los incidentes de la primera curva condicionaron su rendimiento por un golpe recibido en la parte trasera del auto por parte de Alex Albon y le impidió al A525 acercarse a la zona de puntos.

El piloto de Pilar correrá por segunda vez en el circuito qatarí y su antecedente más cercano no es alentador. En 2024 llegó al evento tras una seguidilla de choques en Brasil y Las Vegas que dejaron a su monoplaza de Williams con daños que afectaron su actuación.

#TelemétricoFoxSports | Repasamos y analizamos la largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar. La Fórmula 1 la vivís en @TelemetricoF1 junto a @puenteadrian y @f1andersen en la pantalla de Fox Sports pic.twitter.com/iJ4Gvxnp0S

En aquella ocasión, la práctica libre anticipó las dificultades ya que terminó en el puesto diecinueve y luego quedó último en la clasificación para la carrera sprint.

Durante esa carrera, Colapinto largó desde el pitlane y avanzó hasta el puesto dieciocho después de superar a Sergio Pérez y a Guanyu Zhou.

Más tarde en la clasificación para la carrera principal mostró una leve mejora aunque volvió a ubicarse en el decimonoveno lugar solo por delante de Esteban Ocon quien por entonces competía para Alpine. El cierre fue el peor escenario posible ya que abandonó en la primera curva por un choque en una largada accidentada.

Con ese historial reciente Colapinto encara su segunda visita a Qatar con la expectativa de mejorar lo hecho en 2024 y sumar sus primeros puntos del año. Después de esta fecha el campeonato continuará con el Gran Premio de Abu Dhabi que marcará el final de la temporada 2025.

El cronograma del GP de Qatar

Viernes 28 de noviembre

10.30: práctica libre.

práctica libre. 14.30: clasificación para la carrera Sprint.

Sábado 29 de noviembre

11: carrera Sprint.

carrera Sprint. 15: clasificación para el Gran Premio.

Domingo 30 de noviembre