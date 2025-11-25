25 de noviembre de 2025 - 11:45

Franco Colapinto busca revancha: cuándo y dónde será su próxima carrera en la F1

Tras el GP de Las Vegas, el piloto argentino ya piensa en el próximo fin de semana, donde se disputará la anteúltima fecha de la temporada 2025 de la F1.

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Foto:

Por Nicolás Salas

Franco Colapinto vivió un Gran Premio de Las Vegas más complejo de lo esperado. El piloto argentino terminó 17° tras sufrir daños en su Alpine desde los primeros metros de carrera. El golpe que recibió por parte de Alex Albon condicionó el rendimiento del auto y lo dejó sin chances de pelear por posiciones de puntos.

Lo cierto es que, tras la descalificación de los McLaren, el argentino ascendió hasta la posición 15°, por lo que de haber tenido un buen domingo, seguramente se hubiese llevado algo más.

Franco Colapinto
La penalización que cae Gabriel Bortoleto, piloto de Sauber, por su golpe a Lance Stroll (Aston Martin) podría beneficiar directamente a Colapinto.

Pese a la frustración por el resultado, Colapinto ya cambió el enfoque y comenzó a pensar en el próximo desafío. El calendario lo llevará a Qatar, donde se correrá entre el 28 y el 30 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail. Será la anteúltima cita del campeonato antes del cierre en Abu Dhabi el 7 de diciembre y una oportunidad para el argentino de cerrar la temporada con mejores sensaciones.

El cronograma completo del GP de Qatar

Viernes 28 de noviembre

  • 10.30: práctica libre.
  • 14.30: clasificación para la carrera Sprint.

Sábado 29 de noviembre

  • 11: carrera Sprint.
  • 15: clasificación para el Gran Premio.

Domingo 30 de noviembre

  • 13: Gran Premio de Qatar.

Así es el Circuito de Lusail donde competirá Franco Colapinto

En un fin de semana cargado de actividad para equipos y pilotos, el escenario testigo será el Circuito Internacional de Losail, también conocido como Lusail. Se trata de un trazado ubicado a pocos kilómetros de Doha y construido en 2004 que se distingue por sus modernas instalaciones y su composición técnica. El circuito tiene una longitud de 5,38 kilómetros y combina una recta principal extensa con curvas que exigen precisión y un auto bien equilibrado.

La recta más larga alcanza 1068 metros y suele ser determinante para adelantamientos y uso del DRS. Ese tramo desemboca en una curva cerrada que obliga a frenar con firmeza y a manejar el tránsito en un sector donde se producen maniobras arriesgadas. El trazado completo posee dieciséis curvas distribuidas entre seis a la izquierda y diez a la derecha, entre las que se destacan las rápidas del sector medio que demandan estabilidad aerodinámica.

El circuito de Lusail de F1, en Qatar

Por otro lado, las curvas más cerradas colocan a los autos al límite en la búsqueda de tracción y aceleración, mientras que las zonas sinuosas ponen a prueba el control del vehículo en cambios de dirección. Además de sus características técnicas, el entorno desértico suele añadir un desafío adicional debido a la arena que se acumula en el asfalto y a las condiciones climáticas propias de la región. Este conjunto de factores convierte a Lusail en un circuito que exige un balance perfecto y un trabajo meticuloso.

