Franco Colapinto busca revancha: cuándo y dónde será su próxima carrera en la F1

Franco Colapinto vivió un Gran Premio de Las Vegas más complejo de lo esperado. El piloto argentino terminó 17° tras sufrir daños en su Alpine desde los primeros metros de carrera. El golpe que recibió por parte de Alex Albon condicionó el rendimiento del auto y lo dejó sin chances de pelear por posiciones de puntos.
Lo cierto es que, tras la descalificación de los McLaren, el argentino ascendió hasta la posición 15°, por lo que de haber tenido un buen domingo, seguramente se hubiese llevado algo más.
Pese a la frustración por el resultado, Colapinto ya cambió el enfoque y comenzó a pensar en el próximo desafío. El calendario lo llevará a Qatar, donde se correrá entre el 28 y el 30 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail. Será la anteúltima cita del campeonato antes del cierre en Abu Dhabi el 7 de diciembre y una oportunidad para el argentino de cerrar la temporada con mejores sensaciones.
El cronograma completo del GP de Qatar
Viernes 28 de noviembre
10.30: práctica libre.
14.30: clasificación para la carrera Sprint.
Sábado 29 de noviembre
11: carrera Sprint.
15: clasificación para el Gran Premio.
Domingo 30 de noviembre
13: Gran Premio de Qatar.
Así es el Circuito de Lusail donde competirá Franco Colapinto
En un fin de semana cargado de actividad para equipos y pilotos, el escenario testigo será el Circuito Internacional de Losail, también conocido como Lusail. Se trata de un trazado ubicado a pocos kilómetros de Doha y construido en 2004 que se distingue por sus modernas instalaciones y su composición técnica. El circuito tiene una longitud de 5,38 kilómetros y combina una recta principal extensa con curvas que exigen precisión y un auto bien equilibrado.
La recta más larga alcanza 1068 metros y suele ser determinante para adelantamientos y uso del DRS. Ese tramo desemboca en una curva cerrada que obliga a frenar con firmeza y a manejar el tránsito en un sector donde se producen maniobras arriesgadas. El trazado completo posee dieciséis curvas distribuidas entre seis a la izquierda y diez a la derecha, entre las que se destacan las rápidas del sector medio que demandan estabilidad aerodinámica.
Por otro lado, las curvas más cerradas colocan a los autos al límite en la búsqueda de tracción y aceleración, mientras que las zonas sinuosas ponen a prueba el control del vehículo en cambios de dirección. Además de sus características técnicas, el entorno desértico suele añadir un desafío adicional debido a la arena que se acumula en el asfalto y a las condiciones climáticas propias de la región. Este conjunto de factores convierte a Lusail en un circuito que exige un balance perfecto y un trabajo meticuloso.