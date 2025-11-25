Se conoció la decisión de Marcelo Gallardo con el plantel de River tras la eliminación ante Racing

River quedó eliminado del Torneo Clausura 2025 tras caer por 3 a 2 ante Racing en los octavos y el DT sumió la responsabilidad por el rendimiento del equipo.

River cerró su temporada 2025 con un golpe duro. La derrota por 3 a 2 contra Racing en los octavos de final del Clausura lo dejó sin competencias y confirmó un año sin títulos. El equipo de Marcelo Gallardo no volverá a jugar de manera oficial hasta 2026, en un cierre inesperado para un ciclo que acumuló elogios y exigencia.

En la conferencia posterior al partido, Gallardo mostró autocrítica y explicó que necesitará tiempo para evaluar lo sucedido durante los últimos meses. El entrenador aseguró que se tomará un período de reflexión antes de volver a reunirse con sus futbolistas y adelantó que el plantel tendrá casi un mes de vacaciones tras la caída en el Cilindro, en una decisión que tiene como objetivo reflexionar sobre lo hecho este año y rearmar el grupo que afrontará el próximo 2026.

Marcelo Gallardo Una nueva frustración del equipo de Gallardo. El entrenador se mostró autocrítico durante la conferencia. Gentileza La autocrítica de Marcelo Gallardo El técnico dejó en claro que su continuidad no estaba en duda. En sus palabras afirmó que cuando él decidiera o decidieran que no estaba capacitado o con la energía necesaria sería el primero en admitirlo, aunque remarcó que su mentalidad continúa enfocada en el club y que seguirá trabajando. También anticipó: “Mi mentalidad, hoy está acá y estará el 20 de diciembre cuando volvamos a entrenar”, confirmando que los jugadores y cuerpo técnico tendrán casi un mes de descanso.

Además, Gallardo analizó la eliminación y el rendimiento del equipo durante el semestre: “En este último trimestre claramente nos ha sido muy difícil sostenernos como equipo y respecto de cómo había empezado el año. Estoy desilusionado por cómo terminamos. No fue un año que pudimos sacar adelante o un final como hubiésemos querido. Hubo objetivos en juego hasta el final, eso nos pone en un lugar incómodo y hay que hacerse cargo”, dijo el DT de River.