24 de noviembre de 2025 - 22:13

Tras la eliminación en el Clausura, qué vías le quedan a River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

TORNEO CLAUSURA 2025. River ya no podrá meterse por sí mismo al máximo certamen continental, pero todavía puede recibir una mano de otros equipos.

Marcelo Gallardo perdió el rumbo de River y no ganó ningún torneo en el 2025. Todo lo que jugó, lo perdió.&nbsp;

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Cómo clasifica River a la Copa Libertadores 2026

La única alternativa que le queda a River es que Boca, Argentinos Juniors o Lanús se consagren en el Torneo Clausura. Teniendo en cuenta que los primeros dos se eliminarán entre sí el próximo fin de semana, le quedan únicamente dos balas. Si esto sucede, obtendrá un boleto hacia la Fase 2, aquella en la que el Xeneize quedó afuera frente a Alianza Lima a principios de este año.

