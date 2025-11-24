Tras la eliminación en el Clausura, qué vías le quedan a River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

TORNEO CLAUSURA 2025. River ya no podrá meterse por sí mismo al máximo certamen continental, pero todavía puede recibir una mano de otros equipos.

Marcelo Gallardo perdió el rumbo de River y no ganó ningún torneo en el 2025. Todo lo que jugó, lo perdió.

Pese a haber quedado en zona de Copa Sudamericana en la tabla anual y de haber quedado afuera del Torneo Clausura frente a Racing, River todavía cuenta con chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026. Ya no depende de sí mismo, pero hay tres equipos que le pueden dar una mano para cumplir su objetivo.

Cómo clasifica River a la Copa Libertadores 2026 La única alternativa que le queda a River es que Boca, Argentinos Juniors o Lanús se consagren en el Torneo Clausura. Teniendo en cuenta que los primeros dos se eliminarán entre sí el próximo fin de semana, le quedan únicamente dos balas. Si esto sucede, obtendrá un boleto hacia la Fase 2, aquella en la que el Xeneize quedó afuera frente a Alianza Lima a principios de este año.

image Las chances de River para jugar la Copa Libertadores 2026. Gentileza: Olé. El repechaje supone un peligro. Si gana ese primer cruce, jugaría otro en Fase 3 y recién si supera ese entraría en fase de grupos; si pierde, cae en Sudamericana. En cambio, de perder en la primera de estas dos instancias, se quedaría sin nada.

La consagración de Lanús en la Copa Sudamericana le otorgó una oportunidad extra al Millonario, ya que si el Granate obtiene el Clausura (enfrentará a Tigre el miércoles, por los octavos de final), los conducidos por Gallardo sacarán boleto para el torneo de clubes más importante del continente.

Sin embargo, un día después de que se le abriera esa puerta y de que Argentinos -que terminó arriba en la anual- avanzara de ronda al eliminar a Vélez, en Núñez recibieron una mala noticia: Rosario Central fue eliminado por Estudiantes.