Barracas Central eliminó a Deportivo Riestra en tiempo suplementario y con un hombre menos

A menos los 83', Barracas se quedó con diez jugadores por la roja directa a Ivan Guaraz, quien le pegó un codazo a Jonatan Goitía apenas cuatro minutos después de haber ingresado en lugar de Javier Ruiz.
Bruera intentó anticipar a Arce, pero estaba en posición adelantada y terminó lastimando en la mano al arquero de Riestra
Escalofriante lesión de Ignacio Arce en el comienzo de la prórroga: Facundo Bruera fue en busca de un pase filtrado y golpeó al arquero de Riestra en su mano izquierda cuando se preparaba para tomar la pelota. Nacho terminó con un dedo lastimado, explotó contra el delantero y debió ser reemplazado por Nahuel Manganelli.
Nacho Arce debió salir de la cancha y se fue a puro enojo e insultos contra Bruera y los jugadores de Barracas
Cuando todos los caminos conducían a los penales, una jugada fenomenal de Tomás Porra a pura gambeta terminó con Nicolás Blandi empujando la pelota abajo del arco y otorgándole la victoria y clasificación a Barracas.
Deportivo Riestra vs. Barracas Central: estadísticas: