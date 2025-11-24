Barracas Central eliminó a Deportivo Riestra en tiempo suplementario y con un hombre menos

Liga Profesional: Marcelo Gallardo definió el equipo titular de River para visitar a Racing en el Cilindro

En un partido friccionado, con poco juego y muchas interrupciones, el local mejoró en el segundo tiempo y contó con las ocasiones más claras.

Antony Alonso y Milton Celiz tuvieron en sus pies la posibilidad de abrir el marcador, pero dos buenas intervenciones de Marcelo Miño privaron del 1-0 a Riestra.

A menos los 83', Barracas se quedó con diez jugadores por la roja directa a Ivan Guaraz , quien le pegó un codazo a Jonatan Goitía apenas cuatro minutos después de haber ingresado en lugar de Javier Ruiz.

APARECIÓ BLANDI PARA QUE BARRACAS LO GANE SOBRE EL FINAL Tras una tremenda jugada de Porra, el goleador la empujó con el arco libre para el 1 a 0 ante Riestra

Embed Bruera intentó anticipar a Arce, pero estaba en posición adelantada y terminó lastimando en la mano al arquero de Riestra



Bruera intentó anticipar a Arce, pero estaba en posición adelantada y terminó lastimando en la mano al arquero de Riestra

Escalofriante lesión de Ignacio Arce en el comienzo de la prórroga: Facundo Bruera fue en busca de un pase filtrado y golpeó al arquero de Riestra en su mano izquierda cuando se preparaba para tomar la pelota. Nacho terminó con un dedo lastimado, explotó contra el delantero y debió ser reemplazado por Nahuel Manganelli.

Nacho Arce debió salir de la cancha y se fue a puro enojo e insultos contra Bruera y los jugadores de Barracas



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ihsgCNHEMn — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 24, 2025

Cuando todos los caminos conducían a los penales, una jugada fenomenal de Tomás Porra a pura gambeta terminó con Nicolás Blandi empujando la pelota abajo del arco y otorgándole la victoria y clasificación a Barracas.

