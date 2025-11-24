24 de noviembre de 2025 - 20:24

Barracas Central eliminó a Deportivo Riestra en tiempo suplementario y con un hombre menos

Barracas Central le ganó 1-0 a Deportivo Riestra con gol de Blandi. En la próxima instancia se medirá con Unión o Gimnasia.

Barracas Central venció 1-0 a Deportivo Riestra en tiempo extra y con un jugador menos y se clasificó a cuartos de final.&nbsp;

Foto:

Gentileza.
Deportivo Riestra - Barracas Central

Foto:

web
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El análisis de Barracas Central vs. Deportivo Riestra por los octavos de final del Clausura

En un partido friccionado, con poco juego y muchas interrupciones, el local mejoró en el segundo tiempo y contó con las ocasiones más claras.

A menos los 83', Barracas se quedó con diez jugadores por la roja directa a Ivan Guaraz, quien le pegó un codazo a Jonatan Goitía apenas cuatro minutos después de haber ingresado en lugar de Javier Ruiz.

Escalofriante lesión de Ignacio Arce en el comienzo de la prórroga: Facundo Bruera fue en busca de un pase filtrado y golpeó al arquero de Riestra en su mano izquierda cuando se preparaba para tomar la pelota. Nacho terminó con un dedo lastimado, explotó contra el delantero y debió ser reemplazado por Nahuel Manganelli.

Cuando todos los caminos conducían a los penales, una jugada fenomenal de Tomás Porra a pura gambeta terminó con Nicolás Blandi empujando la pelota abajo del arco y otorgándole la victoria y clasificación a Barracas.

Deportivo Riestra vs. Barracas Central: estadísticas:

