Liga Profesional: Central Córdoba eliminó a San Lorenzo y pasó a cuartos

Central Córdoba se impuso 2 a 1 sobre San Lorenzo en el Estadio Madre de Ciudades y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura, donde enfrentará al ganador de la serie entre Estudiantes y Rosario Central.
Con goles de Varaldo y Florentín, el Ferroviario se impuso al Ciclón, que terminó con 9 jugadores, en un partido muy trabado y con un arbitraje de Nazareno Arasa muy polémico. Para la visita anotó Facundo Gulli.
Con un gol sobre la hora de Florentin, tras una gran jugada de Moyano, los santiagueños encontraron el triunfo frente a los de Boedo que terminaron el partido con 9 jugadores, tras la expulsiones de Romaña y Domínguez.
El Ferroviario contó con buenas noticias antes del partido: el regreso de Orlando Gill tras su convocatoria con Paraguay, la recuperación de Jhohan Romaña de un esguince y la vuelta de Ignacio Perruzzi, que aportaron mayor solidez a la defensa. Sin embargo, San Lorenzo no tardó en mostrar falencias en la última línea, y Central Córdoba generó peligro desde los primeros minutos con un remate de Matías Perelló que Gill logró contener.
El partido se desarrolló con escasas llegadas y mucho control en la mitad de la cancha, hasta que una recuperación de Romaña terminó en un golazo de Facundo Gulli, quien definió con el pie izquierdo para adelantar al Ciclón antes del entretiempo.
En el segundo tiempo, el árbitro Nazareno Arasa tuvo una actuación polémica: sancionó un penal que no existió a favor de Central Córdoba y mostró tarjetas discutibles, incluyendo la expulsión de Romaña, dejando a San Lorenzo con 10 hombres. Más tarde, Nery Domínguez también fue expulsado, dejando al equipo de Boedo con nueve jugadores, lo que facilitó la remontada santiagueña con un gol de José Florentín.
Con esta victoria, Central Córdoba sigue con vida en el torneo y ahora espera rival entre Estudiantes y Rosario Central. El partido dejó claro que, más allá del buen rendimiento de los jugadores, el arbitraje de Arasa influyó de manera importante en el resultado final.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Brian Cufré; Fernando Martínez, Matías Vera, José Florentín, Matía Perelló, David Salazar y Lucas Varaldo. DT: Omar De Felippe.
San Lorenzo: Orlando Gil; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripicchio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Goles: 46' Gulli (SL). ST: 21' Varaldo (CC) de penal, 46' Florentín (CC).
Cambios: ST: 29' Nery Domínguez por Ladstatter (SL), 31' Favio Cabral por Martínez (CC), 47' Matías Hernández por Cerutti (SL), 47' Andrés Vombergar por Tripichio (SL), Yuri Casermeiro por Varaldo (CC).
Expulsado: 26' Romaña (SL), 48' Nery Domínguez (SL).
Árbitro: Nazareno Arasa.
Estadio: Madre de Ciudades