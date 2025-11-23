Liga Profesional: Central Córdoba eliminó a San Lorenzo y pasó a cuartos

Con goles de Varaldo y Florentín, el Ferroviario se impuso al Ciclón, que terminó con 9 jugadores, en un partido muy trabado y con un arbitraje de Nazareno Arasa muy polémico. Para la visita anotó Facundo Gulli.

Nicolás Tripichio de San Lorenzo intenta superar la marca frente a los Ferroviaros en un partido muy friccionado.

Central Córdoba se impuso 2 a 1 sobre San Lorenzo en el Estadio Madre de Ciudades y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura, donde enfrentará al ganador de la serie entre Estudiantes y Rosario Central.

Con un gol sobre la hora de Florentin, tras una gran jugada de Moyano, los santiagueños encontraron el triunfo frente a los de Boedo que terminaron el partido con 9 jugadores, tras la expulsiones de Romaña y Domínguez.

El Ferroviario contó con buenas noticias antes del partido: el regreso de Orlando Gill tras su convocatoria con Paraguay, la recuperación de Jhohan Romaña de un esguince y la vuelta de Ignacio Perruzzi, que aportaron mayor solidez a la defensa. Sin embargo, San Lorenzo no tardó en mostrar falencias en la última línea, y Central Córdoba generó peligro desde los primeros minutos con un remate de Matías Perelló que Gill logró contener.

¡¡¡GOL AGÓNICO DE FLORENTÍN PARA EL 2-1 DE CENTRAL CÓRDOBA ANTE SAN LORENZO!!! pic.twitter.com/rJxrFyrEnD — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

¡¡CAREO ANTE EL PERELLÓ Y SEGUNDA AMARILLA PARA ROMAÑA!! San Lorenzo se queda con 10 ante Central Córdoba. pic.twitter.com/7zr8yI6BqQ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

El partido se desarrolló con escasas llegadas y mucho control en la mitad de la cancha, hasta que una recuperación de Romaña terminó en un golazo de Facundo Gulli, quien definió con el pie izquierdo para adelantar al Ciclón antes del entretiempo.