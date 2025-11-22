22 de noviembre de 2025 - 20:18

Nahuel Losada, la figura indiscutible de Lanús: "No le podíamos fallar a la gente"

El arquero contuvo un mano a mano en el cierre del alargue, y tapó tres penales en la definición para levantar la Copa Sudamericana.

Nahuel Losada, la figura de Lanús&nbsp;

Nahuel Losada, la figura de Lanús 

Foto:

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Lanús - Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana

Para el infarto: Lanús campeón de la Copa Sudamericana con Losada como figura

Por Redacción Deportes
Las empleadas de una panadería en Lanús actuaron con rapidez y valentía para evitar el robo.

Con cuchillo en mano, empleadas de una panadería frustraron un intento de robo

Por Redacción Policiales

El portero del Granate comenzó a erigirse como la figura cuando transcurrían 111 minutos, y le tapó un mano a mano increíble a Biel. Luego, en la tanda de penales, volvió a ser noticia al contener tres disparos, incluyendo el definitorio a Vítor Hugo que decretó el título para el cuadro argentino.

La increíble tapada de Losada, la figura del Granate:

Embed

Luego del partido, con la emoción a flor de piel, el guardametas dialogó con DSports sobre lo que se siente ser campeón: "No tengo palabras para describir el momento que estoy pasando. Me costó muchísimo, acompañado de un excelente equipo, un excelente grupo que tenemos, que mancomunamos a la perfección", comenzó asegurando.

Para Losada, Lanús fue un justo campeón por todo lo que hizo durante la temporada. "Hoy nos estamos llevando un merecido premio. La verdad es que la estructura de Lanús ha funcionado muy bien este año. Y no le podíamos fallar a toda la gente que vino, que hizo el esfuerzo, que se gastó la plata que no tenía para venir y alentarnos. Hemos llegado a buen puerto, como se dice. Así que nada, feliz", expresó.

Nahuel Losada se lució en los penales, y le dio la Copa a Lanús:

Embed

Respecto a su actuación personal, el arquero confesó estar feliz, pero decidió hacer foco sobre el público. "La verdad es que estoy lleno de alegría. No la puedo describir todavía. No caigo el momento que estoy pasando. Pero muy feliz y más feliz por ver a la gente festejar como lo está haciendo".

Finalmente, la figura de la jornada describió lo que pensó en el mano a mano, que podría haber significado la derrota para el Grana. "Fue una jugada al límite. Puse el cuerpo, no sé dónde me pegó porque estaba perdido. Cuando vi que no fue gol, dije ´vamos´. La verdad que lo sufrimos. Fue un gran equipo Minero, lo demostró. Pero nosotros con cabeza, fortaleza, nos llevamos un gran premio", cerró el portero.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Boca Juniors recibe a Talleres 

Boca Juniors juega ante Talleres de Córdoba en los octavos del Clausura: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
Rosario Central - Estudiantes de La Plata

Rosario Central y Estudiantes de La Plata animan el partido del morbo: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
Barcelona goleó al Bilbao en el regreso al Camp Nou

Tarde especial para Barcelona: goleó en el regreso al Camp Nou y ovacionó a Lionel Messi

Por Redacción Deportes
El piloto mendocino, que viene de consagrarse campeón en el Turismo Nacional Clase 3, buscará una nueva alegría en el autódromo Jorge Ángel Pena, donde festejará su título en el Coronación. 

El Turismo Nacional vuelve a Mendoza: Santero, Llaver y Vicino, protagonistas del Gran Premio Coronación

Por Juan Azor