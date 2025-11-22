Nahuel Losada, la figura indiscutible de Lanús: "No le podíamos fallar a la gente"

La tarde de Nahuel Losada quedará en la historia grande de Lanús, teniendo en cuenta que sostuvo al equipo en los peores momentos de la final de la Copa Sudamericana. Luego de una actuación enorme, el arquero expresó su gran alegría por el título ante Atlético Mineiro.
El portero del Granate comenzó a erigirse como la figura cuando transcurrían 111 minutos, y le tapó un mano a mano increíble a Biel. Luego, en la tanda de penales, volvió a ser noticia al contener tres disparos, incluyendo el definitorio a Vítor Hugo que decretó el título para el cuadro argentino.
La increíble tapada de Losada, la figura del Granate:
Luego del partido, con la emoción a flor de piel, el guardametas dialogó con DSports sobre lo que se siente ser campeón: "No tengo palabras para describir el momento que estoy pasando. Me costó muchísimo, acompañado de un excelente equipo, un excelente grupo que tenemos, que mancomunamos a la perfección", comenzó asegurando.
Para Losada, Lanús fue un justo campeón por todo lo que hizo durante la temporada. "Hoy nos estamos llevando un merecido premio. La verdad es que la estructura de Lanús ha funcionado muy bien este año. Y no le podíamos fallar a toda la gente que vino, que hizo el esfuerzo, que se gastó la plata que no tenía para venir y alentarnos. Hemos llegado a buen puerto, como se dice. Así que nada, feliz", expresó.
Nahuel Losada se lució en los penales, y le dio la Copa a Lanús:
Respecto a su actuación personal, el arquero confesó estar feliz, pero decidió hacer foco sobre el público. "La verdad es que estoy lleno de alegría. No la puedo describir todavía. No caigo el momento que estoy pasando. Pero muy feliz y más feliz por ver a la gente festejar como lo está haciendo".
Finalmente, la figura de la jornada describió lo que pensó en el mano a mano, que podría haber significado la derrota para el Grana. "Fue una jugada al límite. Puse el cuerpo, no sé dónde me pegó porque estaba perdido. Cuando vi que no fue gol, dije ´vamos´. La verdad que lo sufrimos. Fue un gran equipo Minero, lo demostró. Pero nosotros con cabeza, fortaleza, nos llevamos un gran premio", cerró el portero.