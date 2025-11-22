Nahuel Losada, la figura indiscutible de Lanús: "No le podíamos fallar a la gente"

El arquero contuvo un mano a mano en el cierre del alargue, y tapó tres penales en la definición para levantar la Copa Sudamericana.

El portero del Granate comenzó a erigirse como la figura cuando transcurrían 111 minutos, y le tapó un mano a mano increíble a Biel. Luego, en la tanda de penales, volvió a ser noticia al contener tres disparos, incluyendo el definitorio a Vítor Hugo que decretó el título para el cuadro argentino.

La increíble tapada de Losada, la figura del Granate: Embed ¡¡ENORME NAHUEL!! ¡¡LOSADA Y UNA TAPADA FENOMENAL PARA SALVAR A LANÚS VS. ATLÉTICO MINEIRO EN EL TIEMPO EXTRA!!



Mirá la FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana en #DisneyPlus Plan pic.twitter.com/I1qJkWfTBb — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2025 Luego del partido, con la emoción a flor de piel, el guardametas dialogó con DSports sobre lo que se siente ser campeón: "No tengo palabras para describir el momento que estoy pasando. Me costó muchísimo, acompañado de un excelente equipo, un excelente grupo que tenemos, que mancomunamos a la perfección", comenzó asegurando.

Para Losada, Lanús fue un justo campeón por todo lo que hizo durante la temporada. "Hoy nos estamos llevando un merecido premio. La verdad es que la estructura de Lanús ha funcionado muy bien este año. Y no le podíamos fallar a toda la gente que vino, que hizo el esfuerzo, que se gastó la plata que no tenía para venir y alentarnos. Hemos llegado a buen puerto, como se dice. Así que nada, feliz", expresó.

Nahuel Losada se lució en los penales, y le dio la Copa a Lanús: Embed "Losada":

Porque atajó tres penales para la consagración de Lanús en la #Sudamericana pic.twitter.com/w4HtDRlv7t https://t.co/xOzqQ3jztd — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 22, 2025 Respecto a su actuación personal, el arquero confesó estar feliz, pero decidió hacer foco sobre el público. "La verdad es que estoy lleno de alegría. No la puedo describir todavía. No caigo el momento que estoy pasando. Pero muy feliz y más feliz por ver a la gente festejar como lo está haciendo".