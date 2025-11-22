22 de noviembre de 2025 - 17:48

Rosario Central y Estudiantes de La Plata animan el partido del morbo: hora, TV, formaciones

Canallas y Pincharratas se miden en el Gigante de Arroyito este domingo por la tarde, en el marco de la Liga Profesional.

Rosario Central - Estudiantes de La Plata

Rosario Central recibirá este domingo a Estudiantes de La Plata, en un tenso cruce correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Comenzará a las 17:30 horas en el Estadio Gigante de Arroyito, con el arbitraje de Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

El Canalla llega a este encuentro como el gran candidato, ya que viene de terminar primero en la Zona B con 31 puntos, lo que le permitió conseguir además la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Con Ángel Di María como bandera, sueña con dar la vuelta olímpica para cerrar un año casi perfecto.

Central
Rosario Central, con Ángel Di María en un gran momento, enfrentará a Estudiantes La Plata. Será en el Gigante de Arroyito.

Estudiantes de La Plata, por su parte, se encuentra en un muy flojo momento debido a que cosechó muy malos resultados en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura. Así fue como entró por la ventana a los playoffs, pero no consiguió boleto para ninguna competencia internacional el año que viene.

DLA
Cetré, figura de Estudiantes de La Plata

Con el festejo del título de campeón que ocurrirá en la previa, la duda sobre la opinión de Estudiantes al respecto, y sin conocer a ciencia cierta si los jugadores respetarán el pasillo en modo de homenaje al Canalla, el duelo de octavos de final del Clausura sigue sumando condimentos para ser imperdible.

Probables formaciones de Rosario Central – Estudiantes de La Plata:

Rosario Central: Jorge Broun; Agustín Sández, Juan Komar, Facundo Mallo, Emanuek Coronel; Federico Navarro, Enzo Giménez; Jaminton Campaz, Ángel di María; Gaspar Duarte; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Leandro González Pírez, Romá Gómez; Cristian Medina, Mikel Amondaraín; Edwuin Cetré, José Sosa, Tiago Palacios; Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Datos del partido:

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Hernán Mastrángelo

Hora: 17:30

TV: ESPN Premium

