Real Madrid goleó a Manchester City en la noche perfecta de Federico Valverde

Real Madrid dio un paso firme hacia los cuartos de final de la Champions League con una goleada por 3 a 0 sobre Manchester City en el Santiago Bernabéu, impulsado por una actuación histórica del uruguayo Federico Valverde, autor de los tres goles del encuentro correspondiente a la ida de los octavos.

Arbeloa pidió paciencia con Mastantuono y defendió a los jóvenes del Real Madrid tras la expulsión

Fútbol Retro en La Liga española: camisetas clásicas y el "homenaje a la historia"

El conjunto español golpeó a un City que empezó mucho mejor pero se desdibujó, terminando con un rendimiento irreconocible. El dueño de casa no necesitó demasiado para resolver el partido en el primer tiempo. Sin el lesionado Kylian Mbappé, el protagonismo quedó en manos de Valverde, quien anotó un hat-trick en apenas 22 minutos.

El primero nació tras un saque largo de Thibaut Courtois: el mediocampista ganó en velocidad, superó a Donnarumma y definió con el arco libre. Siete minutos después amplió la ventaja con un zurdazo cruzado dentro del área, mientras que el tercero llegó tras un sombrero al arquero italiano y una definición de gran calidad.

En el complemento, Manchester City intentó reaccionar pero chocó con la solidez del equipo de Álvaro Arbeloa . El arquero evitó una goleada mayor al atajar un penal a Vinicius Jr, infracción que el propio portero había cometido. Sobre el cierre, hubo tiempo para el discreto ingreso del argentino Franco Mastantuono.

Es cierto que el 3-0 no liquida definitivamente la serie, aunque cabe destacar que deja al Madrid con una ventaja muy importante de cara a la revancha en el Etihad Stadium.

Chelsea cayó goleado a pesar de Enzo Fernández:

Embed "Enzo":

Por el gol de Enzo Fernández ante PSG en la #ChampionsLeague pic.twitter.com/ypHwRBPQga — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 11, 2026

PSG sacó una amplia ventaja en los octavos de final de la Champions League tras vencer 5-2 a Chelsea en París, en un duelo que por momentos pareció mucho más parejo de que lo que evidenció el resultado final.

En el Parque de los Príncipes, el conjunto francés abrió la cuenta a los 10 minutos con Bradley Barcola tras una jugada aérea que inició Ousmane Dembélé. Chelsea reaccionó antes de la media hora con un gol de Malo Gusto luego de una gran habilitación de Enzo Fernández, aunque PSG recuperó la ventaja antes del descanso gracias a Dembélé.

Enzo Fernández estampó la igualdad transitoria en el comienzo del complemento, tras la excelente acción individual Pedro Neto. Sin embargo, el dueño de casa absorvió el golpe con calma, y demostró entereza para ir a buscar el triunfo.

Así, sobre la recta final del juego cayeron los tres goles que prácticamente sentenciaron la serie, conseguidos por la inspirada actuación de Kvaratskhelia. Khvicha ingresó desde el banco de los suplentes para aportar frescura, y terminó siendo clave con un doblete y una asistencia para la anotación de Vitinha.