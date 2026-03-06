Fútbol Retro en La Liga española: camisetas clásicas y el "homenaje a la historia"

Fútbol Retro: cuándo se disputará la fecha histórica
El evento se llevará a cabo del 10 al 13 de abril del 2026. Las equipaciones serán presentadas el próximo jueves 19 de marzo en la MBFWMadrid, evento que se realiza en la capital del país durante La Gran Semana de la Moda Española. Además, de las instituciones, los árbitros también lucirán modelos antiguos.
Sin embargo, no todos los clubes participarán en la iniciativa. El Real Madrid votó en contra, mientras que Barcelona, Getafe y Rayo Vallecano no se implicarán por "cuestiones técnicas en la producción", aunque según Diario Sport, sí participarán en acciones promocionales y estrenarán sus indumentarias retro la temporada que viene.