Fútbol Retro en La Liga española: camisetas clásicas y el "homenaje a la historia"

FÚTBOL RETRO. Salvo Real Madrid, Barcelona, Getafe y Rayo Vallecano, todos los equipos de la Primera y Segunda División vestirán camisetas históricas.

La "Fecha Retro" de La Liga española: camisetas clásicas y el "homenaje a la historia".

La Liga española anunció este viernes la "Jornada Retro". Una especia de Fútbol Retro. Por primera vez, en una fecha entera (concretamente la N° 31) 38 de los 42 clubes de la Primera y Segunda División vestirán camisetas clásicas, inspiradas en "ediciones históricas de su trayectoria", con el fin de realizar un "homenaje a la historia".

Embed La Liga anunció oficialmente que habrá una FECHA 100% RETRO, entre el 10 y 13 de ABRIL.



Los equipos de 1ª y 2ª usarán uniformes ICÓNICOS, y la temática se extenderá a gráficos de transmisiones, la pelota y hasta el uniforme del árbitro.



Real Madrid NO se unió a esta… pic.twitter.com/GsIfvCNQ3V — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 6, 2026 Fútbol Retro: cuándo se disputará la fecha histórica El evento se llevará a cabo del 10 al 13 de abril del 2026. Las equipaciones serán presentadas el próximo jueves 19 de marzo en la MBFWMadrid, evento que se realiza en la capital del país durante La Gran Semana de la Moda Española. Además, de las instituciones, los árbitros también lucirán modelos antiguos.

“Es una oportunidad única para rendir homenaje a la historia de nuestros clubes y a los símbolos que han marcado a varias generaciones de aficionados. Es una forma de traer el pasado al presente y de seguir construyendo experiencias y forjando el legado que conecta emocionalmente con la afición", señaló Jaime Blanco, director de la Oficina de Clubes de LaLiga.

image La "Fecha Retro" de La Liga española: camisetas clásicas y el "homenaje a la historia". Gentileza. Sin embargo, no todos los clubes participarán en la iniciativa. El Real Madrid votó en contra, mientras que Barcelona, Getafe y Rayo Vallecano no se implicarán por "cuestiones técnicas en la producción", aunque según Diario Sport, sí participarán en acciones promocionales y estrenarán sus indumentarias retro la temporada que viene.