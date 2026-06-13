Súper Rugby: Pampas jugará la final ante Dogos de Córdoba

En una de las semifinales del torneo Súper Rugby Américas, Pampas derrotó con autoridad a Capibaras XV por 19-11 en el Club Atlético San Isidro y se clasificó a la Gran Final del certamen continental, donde enfrentará a Dogos XV en Córdoba.

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El conjunto bonaerense llegaba al encuentro tras una contundente victoria por 47-17 ante Peñarol en Montevideo, resultado que le permitió finalizar como el segundo mejor equipo de la fase regular.

Un partido muy técnico sostuvieron los quinces de Pampas y Capibaras XV en una de las semifinales del Torneo Súper Rugby Américas.

Ante un gran marco de público, el encuentro comenzó con un desarrollo intenso y equilibrado. Pampas tomó la iniciativa en los primeros minutos, aunque Capibaras logró asentarse rápidamente y emparejar las acciones.

La temperatura del partido fue en aumento y, antes de cumplirse el primer cuarto de hora, Francisco Lusarreta e Ignacio Gandini vieron la tarjeta amarilla tras protagonizar un altercado en la mitad de la cancha.

Súper Rugby Américas. Fuerza, tensión e intensidad todos los condimentos posibles tuvo cada uno de los pasajes de la final que enfrentó a Capibaras XV y Pampas

Los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón reaccionaron mejor a ese contexto y abrieron el marcador a los 15 minutos gracias a un penal convertido por Estanislao Renthel. Sin embargo, la ventaja duró poco: apenas cuatro minutos más tarde, Ignacio Dogliani igualó las acciones para la visita mediante la misma vía.

En un trámite muy disputado, Pampas volvió a ponerse en ventaja a los 22 minutos con un nuevo envío certero de Renthel.

A los 28, el equipo local estuvo cerca de apoyar el primer try de la noche, pero una infracción evitó la conquista en el último instante.

Capibaras aprovechó nuevamente la indisciplina rival y, a los 31 minutos, Dogliani acertó otro penal para establecer el 6-6 parcial.

La pelota parada siguió siendo determinante en el desarrollo del juego. Tras una nueva infracción de la visita, Renthel volvió a mostrarse preciso frente a los palos y adelantó a Pampas a cuatro minutos del descanso. Sin más modificaciones en el marcador, el primer tiempo concluyó con ventaja local por 9-6.

camisas En la previa y antesala del cotejo por semifinales entre Pampas y Capibaras XV, las camisetas de los bonaerenses esperan por su dueños. UAR

El complemento mantuvo la misma intensidad que la etapa inicial, con los dos equipos comprometidos en el contacto físico y muy sólidos en defensa.

Aunque Capibaras intentó generar peligro a partir del line-out, Pampas se mostró firme en el juego aéreo y las formaciones fijas para neutralizar cada avance visitante.

Con el correr de los minutos, el conjunto bonaerense comenzó a imponer condiciones y encontró su premio a los 16 minutos.

Tras una buena secuencia iniciada en el line-out y una serie de pick and go cerca del ingoal, el capitán Lucas Marguery apoyó el primer try del encuentro.

Más tarde, a los 27 minutos, Renthel amplió la diferencia con su cuarto penal de la noche, coronando una actuación perfecta frente a los postes.

Obligado por el resultado, Capibaras adelantó sus líneas y dominó territorialmente el tramo final del partido. Pampas, sin embargo, resistió con solvencia los ataques rivales y sostuvo la ventaja hasta los últimos instantes.

Recién sobre el cierre, la visita logró descontar mediante un try de maul apoyado por Bautista Grenón, aunque ya no quedaba tiempo para una reacción mayor.

Con el pitazo final, Pampas selló su victoria por 19-11 y aseguró su lugar en el encuentro decisivo del torneo.

La franquicia bonaerense se medirá ante Dogos XV el próximo viernes 19 de junio a las 20:00 h en el estadio de Córdoba Athletic, donde se disputará la Gran Final del Súper Rugby Américas.