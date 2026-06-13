13 de junio de 2026 - 20:25

Súper Rugby: Pampas jugará la final ante Dogos de Córdoba

En la "Catedral" de San Isidro, el elenco de Pampas derrotó a la franquicia del Litoral, y jugará la gran final del Súper Rugby Américas ante los cordobeses

Pampas ganó una dura semifinal a Capibaras XV que fue el elenco sensación en esta temporada del Súper Rugby Américas.

Pampas ganó una dura semifinal a Capibaras XV que fue el elenco sensación en esta temporada del Súper Rugby Américas.

Foto:

UAR
Los Andes | Redacción Deportes
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Redacción Deportes y Gonzalo Tapia

En una de las semifinales del torneo Súper Rugby Américas, Pampas derrotó con autoridad a Capibaras XV por 19-11 en el Club Atlético San Isidro y se clasificó a la Gran Final del certamen continental, donde enfrentará a Dogos XV en Córdoba.

Leé además

Rugby. El elenco de Dogos XV de Córdoba fue el mejor equipo en la primera etapa del torneo de franquicias

En el Súper Rugby, Dogos XV fue el mejor equipo en la primera fase
Manuel Akanji de Suiza y Akram Afif de Qatar en acción durante un partido del Grupo B en el marco de la FIFA World Cup 2026. El juego se disputó en San Francisco, California.

Suiza y Qatar firmaron otro empate en el Grupo "B"

Por Redacción Deportes
pampitas
Un partido muy técnico sostuvieron los quinces de Pampas y Capibaras XV en una de las semifinales del Torneo Súper Rugby Américas.

Un partido muy técnico sostuvieron los quinces de Pampas y Capibaras XV en una de las semifinales del Torneo Súper Rugby Américas.

El conjunto bonaerense llegaba al encuentro tras una contundente victoria por 47-17 ante Peñarol en Montevideo, resultado que le permitió finalizar como el segundo mejor equipo de la fase regular.

Mucho público

Ante un gran marco de público, el encuentro comenzó con un desarrollo intenso y equilibrado. Pampas tomó la iniciativa en los primeros minutos, aunque Capibaras logró asentarse rápidamente y emparejar las acciones.

jogox
Súper Rugby Américas. Fuerza, tensión e intensidad todos los condimentos posibles tuvo cada uno de los pasajes de la final que enfrentó a Capibaras XV y Pampas

Súper Rugby Américas. Fuerza, tensión e intensidad todos los condimentos posibles tuvo cada uno de los pasajes de la final que enfrentó a Capibaras XV y Pampas

La temperatura del partido fue en aumento y, antes de cumplirse el primer cuarto de hora, Francisco Lusarreta e Ignacio Gandini vieron la tarjeta amarilla tras protagonizar un altercado en la mitad de la cancha.

Los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón reaccionaron mejor a ese contexto y abrieron el marcador a los 15 minutos gracias a un penal convertido por Estanislao Renthel. Sin embargo, la ventaja duró poco: apenas cuatro minutos más tarde, Ignacio Dogliani igualó las acciones para la visita mediante la misma vía.

En un trámite muy disputado, Pampas volvió a ponerse en ventaja a los 22 minutos con un nuevo envío certero de Renthel.

A los 28, el equipo local estuvo cerca de apoyar el primer try de la noche, pero una infracción evitó la conquista en el último instante.

Capibaras aprovechó nuevamente la indisciplina rival y, a los 31 minutos, Dogliani acertó otro penal para establecer el 6-6 parcial.

La pelota parada siguió siendo determinante en el desarrollo del juego. Tras una nueva infracción de la visita, Renthel volvió a mostrarse preciso frente a los palos y adelantó a Pampas a cuatro minutos del descanso. Sin más modificaciones en el marcador, el primer tiempo concluyó con ventaja local por 9-6.

camisas
En la previa y antesala del cotejo por semifinales entre Pampas y Capibaras XV, las camisetas de los bonaerenses esperan por su due&ntilde;os.

En la previa y antesala del cotejo por semifinales entre Pampas y Capibaras XV, las camisetas de los bonaerenses esperan por su dueños.

El complemento mantuvo la misma intensidad que la etapa inicial, con los dos equipos comprometidos en el contacto físico y muy sólidos en defensa.

Aunque Capibaras intentó generar peligro a partir del line-out, Pampas se mostró firme en el juego aéreo y las formaciones fijas para neutralizar cada avance visitante.

Con el correr de los minutos, el conjunto bonaerense comenzó a imponer condiciones y encontró su premio a los 16 minutos.

Tras una buena secuencia iniciada en el line-out y una serie de pick and go cerca del ingoal, el capitán Lucas Marguery apoyó el primer try del encuentro.

Más tarde, a los 27 minutos, Renthel amplió la diferencia con su cuarto penal de la noche, coronando una actuación perfecta frente a los postes.

Obligado por el resultado, Capibaras adelantó sus líneas y dominó territorialmente el tramo final del partido. Pampas, sin embargo, resistió con solvencia los ataques rivales y sostuvo la ventaja hasta los últimos instantes.

Recién sobre el cierre, la visita logró descontar mediante un try de maul apoyado por Bautista Grenón, aunque ya no quedaba tiempo para una reacción mayor.

Con el pitazo final, Pampas selló su victoria por 19-11 y aseguró su lugar en el encuentro decisivo del torneo.

La franquicia bonaerense se medirá ante Dogos XV el próximo viernes 19 de junio a las 20:00 h en el estadio de Córdoba Athletic, donde se disputará la Gran Final del Súper Rugby Américas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto descargó toda su frustración por radio con su ingeniero de pista, Stuart Barlow, tras sufrir nuevamente los problemas de rendimiento del Alpine.

Colapinto mostró toda su bronca tras la clasificación en Barcelona: "El auto hace lo que quiere"

Por Sergio Faria
Países Bajos y Japón protagonizan un partidazo por el Mundial 2026

Países Bajos y Japón protagonizan un partidazo por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
Dibu Martínez volvió a entrenarse bajo la supervisión del kinesiólogo de la Selección, Pablo Capuchetti, y evitó apoyar la mano derecha al incorporarse en cada ejercicio para no exigir la zona lesionada.

Mundial 2026: Dibu Martínez avanza en su recuperación y crece el optimismo para el debut de Argentina

Por Redacción Deportes
Deportivo Maipú actúa en casa por la Primera Nacional

Deportivo Maipú recibe a Tristán Suárez por la Primera Nacional: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes