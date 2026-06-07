En el Súper Rugby, Dogos XV fue el mejor equipo en la primera fase

Después de una fase regular llena de emociones, el Súper Rugby Américas llegó al momento de la gran definición. Los cuatro semifinalistas ya están confirmados, y el próximo viernes 12 de junio buscarán un lugar en el gran desenlace del torneo profesional de la región. El mejor quince de la primera fase del torneo de franquicias fue Dogos XV de Córdoba.

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Rugby. La gran sensación de esta primera parte del torneo Súper Rugby Américas fue la nueva franquicia de Capibaras, que se sumó en semifinales, al igual que los tucumanos de Tarucas.

El gran ganador de la etapa de todos contra todos fue Dogos XV , que de principio a fin supo tomar el comando de la tabla y no la largó nunca. Por este motivo, aseguró su localía ante cualquier rival, comenzando por recibir a Tarucas en la cancha Córdoba Athletic Club desde las 19.

Los del NOA sufrieron hasta la última fecha en una pelea fecha a fecha contra Selknam, pero tuvieron un final casi perfecto para clasificar.

En el otro partido, Pampas cerró mejor el campeonato que Capibaras XV, y por este motivo, la semis se jugará en el CASI, la Catedral del rugby de Buenos Aires a las 21.15 ¿Podrán los de Buenos Aires ir por su primer título o el debutante dará el golpe?

La final se disputará el viernes 19 de junio en la cancha del mejor ubicado en la fase regular.