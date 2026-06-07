7 de junio de 2026 - 18:53

En el Súper Rugby, Dogos XV fue el mejor equipo en la primera fase

La franquicia de rugby con base en Córdoba fue la más regular en fase clasificatoria y buscará su pasaje a la final ante Tarucas de Tucumán

Rugby. El elenco de Dogos XV de Córdoba fue el mejor equipo en la primera etapa del torneo de franquicias

Rugby. El elenco de Dogos XV de Córdoba fue el mejor equipo en la primera etapa del torneo de franquicias

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Después de una fase regular llena de emociones, el Súper Rugby Américas llegó al momento de la gran definición. Los cuatro semifinalistas ya están confirmados, y el próximo viernes 12 de junio buscarán un lugar en el gran desenlace del torneo profesional de la región. El mejor quince de la primera fase del torneo de franquicias fue Dogos XV de Córdoba.

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Rugby. La gran sensación de esta primera parte del torneo Súper Rugby Américas fue la nueva franquicia de Capibaras, que se sumó en semifinales, al igual que los tucumanos de Tarucas.

Rugby. La gran sensación de esta primera parte del torneo Súper Rugby Américas fue la nueva franquicia de Capibaras, que se sumó en semifinales, al igual que los tucumanos de Tarucas.

Un interesante torneo de franquicias

El gran ganador de la etapa de todos contra todos fue Dogos XV, que de principio a fin supo tomar el comando de la tabla y no la largó nunca. Por este motivo, aseguró su localía ante cualquier rival, comenzando por recibir a Tarucas en la cancha Córdoba Athletic Club desde las 19.

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