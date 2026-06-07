Triunfos de Argentina en damas y caballeros en el seven de Bordeaux

Ambos seleccionados nacionales de seven rugby finalizaron en la novena posición. Los Pumas vencieron a Alemania y Las Yaguaretés a Gran Bretaña

Cayó el telón para la temporada de rugby seven mundial, con la finalización del torneo disputado en la ciudad francesa de Bordeaux. En sus últimos partidos, Los Pumas 7' vencieron a su similar de Alemania por 47-19 y las Yaguaretes a Gran Bretaña por 31-19.

Finalizó la temporada de la modalidad de rugby seven. Los Pumas 7´s en un año de plena reconstrucción, con un recambio de jugadores muy grande, con una temporada que fue de menor a mayor que no terminó con el ansiado título, pero con un saldo más que positivo.

Las Yaguaretés, por su parte, pisando firme en el ascenso del Circuito Mundial, con un segundo puesto en el SVNS 3, un categórico primer puesto en el SVNS 2, una Sofía González imparable rompiendo récords y un gran aprendizaje en estas tres finales de la máxima categoría. No lograron el ascenso, pero fue un año de un significativo progreso para este equipo.

Los Pumas 7´s Por la definición del 9° puesto, Los Pumas 7´s se enfrentaron con Alemania. Marcos Moneta perseguía la marca de los 200 tries y no sólo llegó, sino que los superó marcando un hattrick y alcanzando los 202 tries en el Circuito Mundial y 47 en la temporada.

El partido fue un reflejo de eso, unos Pumas 7´s muy firmes en ataque, aprovechando los espacios, metiendo presión en las salidas y asfixiando a la defensa rival. Alemania supo aprovechar las pocas que tuvo pero las variantes argentinas fueron más firmes. Juan Patricio Batac, jugador novato de esta temporada, se despachó con dos conquistas y Santiago Álvarez y Matteo Graziano hicieron los propio sobre el final para cerrar Bordeaux en la novena posición.