Triunfos de Argentina en damas y caballeros en el seven de Bordeaux

Cayó el telón para la temporada de rugby seven mundial, con la finalización del torneo disputado en la ciudad francesa de Bordeaux. En sus últimos partidos, Los Pumas 7' vencieron a su similar de Alemania por 47-19 y las Yaguaretes a Gran Bretaña por 31-19.
Finalizó la temporada de la modalidad de rugby seven. Los Pumas 7´s en un año de plena reconstrucción, con un recambio de jugadores muy grande, con una temporada que fue de menor a mayor que no terminó con el ansiado título, pero con un saldo más que positivo.
Los Pumas 7´s
Por la definición del 9° puesto, Los Pumas 7´s se enfrentaron con Alemania. Marcos Moneta perseguía la marca de los 200 tries y no sólo llegó, sino que los superó marcando un hattrick y alcanzando los 202 tries en el Circuito Mundial y 47 en la temporada.
El partido fue un reflejo de eso, unos Pumas 7´s muy firmes en ataque, aprovechando los espacios, metiendo presión en las salidas y asfixiando a la defensa rival. Alemania supo aprovechar las pocas que tuvo pero las variantes argentinas fueron más firmes. Juan Patricio Batac, jugador novato de esta temporada, se despachó con dos conquistas y Santiago Álvarez y Matteo Graziano hicieron los propio sobre el final para cerrar Bordeaux en la novena posición.
El resultado fue 47-19. Sabor agridulce para este equipo que llegó con serias chances de coronarse campeón, pero un año muy positivo si se tiene en cuenta el recambio que sufrió el equipo.
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Rugby Seven. Luciano González jugador del equipo ideal de la temporada y Marcos Moneta, Tryman de la temporada
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Las Yaguaretés
En su último partido de la temporada, Las Yaguaretés se encontraron con Gran Bretaña. El trámite del partido en el inicio fue parejo, ya que a pesar del try de Antonella Reding y la conversión de Sofía González para el 7-0 parcial, las británicas lograron igualar el tanteador mediante un try convertido. A partir de ahí, las argentinas impusieron su juego y lograron quebrar la defensa rival en dos oportunidades.
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Rugby. Antonella Reding escapa con la "guinda" en uno de los pasajes del partido que sostuvieron Argentina y Gran Bretaña en el torneo de Seven de Bordeaux.
UAR
En primera instancia, Cristal Escalante le puso la firma a una gran corrida de Sofía González, quien luego sumó la conversión, y en el cierre de la primera mitad, fue González la que apoyó para decretar el 19-7 parcial.
La segunda mitad comenzó con descuento británico y así acercarse en el marcador, 19-14. Fue en ese momento cuando las argentinas volvieron a tomar protagonismo con otras dos conquistas, producto de la velocidad y el juego de manos, que finalizaron con los tries de Sofía González (convertido por Candela Delgado) y de Cristal Escalante. Un try de Gran Bretaña, en el tiempo cumplido, le puso cifras definitivas al tercer triunfo de Las Yaguaretés en Bordeaux, 31-19.