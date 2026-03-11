Visita de lujo en La Bombonera: David Silva fue a la cancha a ver Boca ante San Lorenzo

El español intentó pasar desapercibido, pero fue descubierto por los simpatizantes locales y quedó inmortalizado en fotos.

David Silva fue a La Bombonera a ver Boca ante San Lorenzo

La transmisión oficial del encuentro entre el Xeneize y el Cuervo sorprendió a propios y extraños con una imagen inesperada. Las cámaras divisaron a una cara conocida entre la gente, y así se supo públicamente que el exfutbolista David Silva estaba en la cancha.

Con una gorrita, la camiseta titular del club, y un perfil muy bajo, Silva rechazó la opción de ver el partido en la comodidad y seguridad de un palco, y en cambio eligió mezclarse entre los hinchas en la platea baja.

David Silva fue visto en las tribunas de La Bombonera: HOLA, DAVID: Silva dice presente en La Bombonera para ver a Boca vs. San Lorenzo.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/tNyZB1VRGH — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026 Si bien en un primer momento logró pasar inadvertido, en la previa del encuentro fue reconocido por algunos fanáticos y el revuelo comenzó a crecer. El español no mostró problemas para fotografiarse con los que se acercaban, pero luego decidió concentrarse en lo que sucedía dentro del verde césped.

Cabe destacar que David Silva está retirado de la actividad profesional desde julio de 2023, cuando defendiendo la camiseta de Real Sociedad sufrió una durísima lesión del ligamento cruzado anterior durante la pretemporada que lo obligó a decir adiós.