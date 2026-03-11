Visita de lujo en La Bombonera: David Silva fue a la cancha a ver Boca ante San Lorenzo

En los últimos tiempos, Boca se acostumbró a disputar sus encuentros en La Bombonera con la visita de figuras internacionales de primera línea. Desde el actor William Dafoe, hasta la cantante Dua Lipa. Ante San Lorenzo, el que dijo presente fue un exfutbolista español de renombre.
La transmisión oficial del encuentro entre el Xeneize y el Cuervo sorprendió a propios y extraños con una imagen inesperada. Las cámaras divisaron a una cara conocida entre la gente, y así se supo públicamente que el exfutbolista David Silva estaba en la cancha.
Con una gorrita, la camiseta titular del club, y un perfil muy bajo, Silva rechazó la opción de ver el partido en la comodidad y seguridad de un palco, y en cambio eligió mezclarse entre los hinchas en la platea baja.
David Silva fue visto en las tribunas de La Bombonera:
Si bien en un primer momento logró pasar inadvertido, en la previa del encuentro fue reconocido por algunos fanáticos y el revuelo comenzó a crecer. El español no mostró problemas para fotografiarse con los que se acercaban, pero luego decidió concentrarse en lo que sucedía dentro del verde césped.
Cabe destacar que David Silva está retirado de la actividad profesional desde julio de 2023, cuando defendiendo la camiseta de Real Sociedad sufrió una durísima lesión del ligamento cruzado anterior durante la pretemporada que lo obligó a decir adiós.
Su trayectoria es más que envidiable. Bicampeón de Europa y campeón del mundo con la Selección de España, y una carrera en clubes que incluyen pasos por Valencia, Eibar, Celta de Vigo, Real Sociedad y Manchester City de Inglaterra, donde estuvo diez años y levantó 14 títulos.
Es importante mencionar que David Silva compartió varias veces plantel con el actual jugador de Boca Juniors Ander Herrera, durante giras y encuentros oficiales con la casaca de España.