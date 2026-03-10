Así es el proyecto de Boca para ampliar la Bombonera a 80 mil lugares sin mudarse del barrio

La dirigencia oficializará la construcción de una cuarta bandeja en la platea preferencial, modernizando accesos y servicios sin abandonar el predio histórico.

Adiós a la mudanza: el proyecto de ampliación que mantendrá la mística histórica de la Bombonera.

Boca Juniors impulsa un proyecto para ampliar la capacidad de la Bombonera y alcanzar los 80 mil espectadores. La iniciativa, que busca resolver la demanda histórica de los socios, contempla la construcción de una cuarta bandeja y reformas estructurales sin necesidad de abandonar el mítico predio de Brandsen 805.

El debate sobre el futuro del estadio, que dividió aguas durante años entre quienes pedían una cancha nueva y quienes exigían quedarse, parece haber encontrado una respuesta definitiva en la gestión actual. La dirigencia se inclinó por permanecer en el Alberto J. Armando, buscando alternativas de expansión que permitan crecer dentro del mismo predio sin perder la identidad del barrio.

Aunque el club todavía no realizó la presentación oficial ante los organismos correspondientes, diversos detalles del plan fueron confirmados internamente y generaron una fuerte expectativa entre los hinchas. Esta obra se perfila como una de las modificaciones más importantes en la historia reciente del estadio, apuntando a modernizar la experiencia del público sin sacrificar la mística característica.

image El eje central: una cuarta bandeja sobre la platea preferencial El punto más disruptivo del proyecto es la construcción de una cuarta bandeja ubicada específicamente en el sector donde hoy se encuentra la platea preferencial. La obra contempla reconfigurar esa zona emblemática y levantar nuevas tribunas superiores para aumentar significativamente el aforo actual. El objetivo final es aumentar el aforo para acercarse a la cifra de 80 mil personas.

image La razón técnica detrás de esta elección arquitectónica responde a la necesidad de resolver el problema de los socios que quedan fuera de cada partido sin depender de factores externos. Al proyectar un crecimiento vertical en un sector ya consolidado, el club busca maximizar el espacio aéreo disponible dentro de sus propios límites territoriales. Este mecanismo permite eludir la compleja negociación por la compra de las manzanas linderas, un obstáculo histórico que detuvo proyectos anteriores, garantizando que la expansión sea ejecutable bajo el control directo de la institución.