Así es el proyecto de Boca para ampliar la Bombonera a 80 mil lugares sin mudarse del barrio

Boca Juniors impulsa un proyecto para ampliar la capacidad de la Bombonera y alcanzar los 80 mil espectadores. La iniciativa, que busca resolver la demanda histórica de los socios, contempla la construcción de una cuarta bandeja y reformas estructurales sin necesidad de abandonar el mítico predio de Brandsen 805.
El debate sobre el futuro del estadio, que dividió aguas durante años entre quienes pedían una cancha nueva y quienes exigían quedarse, parece haber encontrado una respuesta definitiva en la gestión actual. La dirigencia se inclinó por permanecer en el Alberto J. Armando, buscando alternativas de expansión que permitan crecer dentro del mismo predio sin perder la identidad del barrio.
Aunque el club todavía no realizó la presentación oficial ante los organismos correspondientes, diversos detalles del plan fueron confirmados internamente y generaron una fuerte expectativa entre los hinchas. Esta obra se perfila como una de las modificaciones más importantes en la historia reciente del estadio, apuntando a modernizar la experiencia del público sin sacrificar la mística característica.
El eje central: una cuarta bandeja sobre la platea preferencial
El punto más disruptivo del proyecto es la construcción de una cuarta bandeja ubicada específicamente en el sector donde hoy se encuentra la platea preferencial. La obra contempla reconfigurar esa zona emblemática y levantar nuevas tribunas superiores para aumentar significativamente el aforo actual. El objetivo final es aumentar el aforo para acercarse a la cifra de 80 mil personas.
La razón técnica detrás de esta elección arquitectónica responde a la necesidad de resolver el problema de los socios que quedan fuera de cada partido sin depender de factores externos. Al proyectar un crecimiento vertical en un sector ya consolidado, el club busca maximizar el espacio aéreo disponible dentro de sus propios límites territoriales. Este mecanismo permite eludir la compleja negociación por la compra de las manzanas linderas, un obstáculo histórico que detuvo proyectos anteriores, garantizando que la expansión sea ejecutable bajo el control directo de la institución.
Además de la ampliación de las tribunas, el plan integral incluye una serie de transformaciones necesarias para adaptar la infraestructura a las demandas del fútbol moderno:
Mejoras sustanciales en los accesos y la circulación interna de los espectadores.
Modernización de los sectores de plateas y los palcos existentes.
Creación de nuevos espacios de servicios gastronómicos y comerciales para los hinchas.
Una renovación tecnológica para ofrecer una experiencia más moderna dentro del estadio.
Esta apuesta busca dar una respuesta concreta a la enorme cantidad de socios que actualmente no consiguen entradas debido a la limitación del aforo. Con este esquema, Boca intentará conservar su fortaleza histórica y su ubicación privilegiada en el corazón de La Boca, transformando la Bombonera en un escenario de vanguardia que pueda albergar a su masa societaria sin renunciar a sus raíces.