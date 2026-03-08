Úbeda no duda y ya tiene definidos los once titulares de Boca para enfrentar a San Lorenzo

De cara el encuentro del próximo miércoles, el entrenador Xeneize comenzó a delinear la formación que saltará al campo de juego.

Boca venció por 3 a 0 a Lanús en La Fortaleza, el miércoles

En un fin de semana atravesado por el paro del fútbol argentino, Boca continúa trabajando con la mente puesta en su próximo desafío por el Torneo Apertura de la Liga Profesional: San Lorenzo de Almagro este miércoles. Para este encuentro,el DT Claudio Úbeda ya tendría definidos a los once titulares.

El entrenador quedó muy conforme con el rendimiento alcanzado por el equipo el miércoles pasado, cuando venció por 3 a 0 a Lanús en La Fortaleza. El doblete de Miguel Merentiel, y el aporte goleador de Santiago Ascacíbar significaron un golpe de satisfacción y calma para un más que cuestionado cuerpo técnico.

Úbeda y un fin de semana en calma: Claudio-Ubeda-Boca-131125 Claudio Úbeda se hizo cargo de Boca en un difícil contexto. Gentileza Por ese motivo, las prácticas de la segunda parte de la semana se llevaron a cabo en un clima mucho más distendido y tranquilo. Además, esta sensación de buenas vibras se extendió con las noticias acerca de la recuperación física de Alan Velasco, Ángel Romero y Exequiel Zeballos. De repente, todo parece fluir de manera diferente.

En este contexto, el director técnico comenzó a delinear la formación que enfrentará a San Lorenzo el próximo miércoles en La Bombonera, y las conclusiones se sacaron con rapidez. Haciendo honor a una máxima del deporte ("Equipo que gana no se toca"), Úbeda tomó la determinación de sostener a los once iniciales que superaron al Granate.

La probable formación de Boca ante San Lorenzo: Boca - Gimnasia de Chivilcoy, por la Copa Argentina Boca - Gimnasia de Chivilcoy, por la Copa Argentina Copa Argentina De esta manera, de no mediar inconvenientes en los últimos entrenamientos previos, el Xeneize saltaría al campo de juego con los siguientes nombres propios: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.