8 de marzo de 2026 - 12:14

Úbeda no duda y ya tiene definidos los once titulares de Boca para enfrentar a San Lorenzo

De cara el encuentro del próximo miércoles, el entrenador Xeneize comenzó a delinear la formación que saltará al campo de juego.

Boca venció por 3 a 0 a Lanús en La Fortaleza, el miércoles

Foto:

LPF
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En un fin de semana atravesado por el paro del fútbol argentino, Boca continúa trabajando con la mente puesta en su próximo desafío por el Torneo Apertura de la Liga Profesional: San Lorenzo de Almagro este miércoles. Para este encuentro,el DT Claudio Úbeda ya tendría definidos a los once titulares.

Exequiel Zeballos, figura de Boca Juniors

Úbeda sonríe: los tres futbolistas que recupera el DT de Boca
Blondel dejó de ser jugador de Boca

Boca se desprendió de un cuestionado jugador, y tendrá cupo para sumar otro refuerzo

El entrenador quedó muy conforme con el rendimiento alcanzado por el equipo el miércoles pasado, cuando venció por 3 a 0 a Lanús en La Fortaleza. El doblete de Miguel Merentiel, y el aporte goleador de Santiago Ascacíbar significaron un golpe de satisfacción y calma para un más que cuestionado cuerpo técnico.

En este contexto, el director técnico comenzó a delinear la formación que enfrentará a San Lorenzo el próximo miércoles en La Bombonera, y las conclusiones se sacaron con rapidez. Haciendo honor a una máxima del deporte ("Equipo que gana no se toca"), Úbeda tomó la determinación de sostener a los once iniciales que superaron al Granate.

La probable formación de Boca ante San Lorenzo:

Boca - Gimnasia de Chivilcoy, por la Copa Argentina
De esta manera, de no mediar inconvenientes en los últimos entrenamientos previos, el Xeneize saltaría al campo de juego con los siguientes nombres propios: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.

Cabe destacar que Boca afrontará un nuevo partido de local en La Bombonera, en este caso ante un rival siempre duro como el Cuervo. El partido, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura, está programado para el miércoles 11 de marzo desde las 19:45 horas.

