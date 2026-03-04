Triunfo reparador: Boca goleó a Lanús y enterró los fantasmas de la salida de su DT

El Xeneize estuvo inspirado, y ganó 3 a 0 ante el Granate en el marco de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Boca jugó un gran encuentro y goleó a Lanús por 3 a 0 con doblete de Miguel Merentiel y un tanto de Santiago Ascacíbar, en una noche donde todo salió redondo. Fue en el Néstor Díaz Pérez, por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El Xeneize jugó el mejor primer tiempo desde que arrancó el año. Estuvo muy metido en el control de las acciones, no dejó crecer en ningún momento al Granate, y contó casi con 100% de efectividad en el arco contrario. La vuelta de Paredes y el tándem con Delgado elevó el nivel del medio, liberando a Ascacíbar y Aranda para que puedan pisar el área rival.

Embed ¡Gol de Boca! Volea de Ascacíbar que desvía en Canale y se mete en un ángulo. pic.twitter.com/LyAMcPLVaW — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 5, 2026 Así llegaron los dos tantos con los que se fueron al descanso. El primero a los 14', cuando el exEstudiantes capturó un rebote en la medialuna y sacó un gran disparo que se desvió en José Canale y se clavó en el ángulo. Luego, a los 29', el juvenil Aranda llegó hasta el fondo y tiró centro, Losada la cacheteó y Merentiel la mandó a guardar de cabeza.

Lanús nunca pudo ensayar una respuesta, ante la gran noche de su contrincante. Es más, antes del final de la primera mitad casi recibe el tercer tanto, pero Losada le tapó el excelente cabezazo a Bareiro.

Embed ¡La Bestia aumentó la ventaja Xeneize! Combinación Blanco - Aranda y Merentiel aprovecha el rebote de Losada para marcar el 2 a 0. pic.twitter.com/Erm7QSlcUi — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 5, 2026 El dueño de casa amagó con mejorar su rendimiento en el arranque del complemento. Pellegrino metió cambios para revitalizar la zona media, y adelantó unos metros al equipo para apretar. Así llegó la primera aproximación, cuando Dylan Aquino probó al arco desde lejos y encontró bien parado a Marchesín.