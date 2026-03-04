4 de marzo de 2026 - 22:52

Triunfo reparador: Boca goleó a Lanús y enterró los fantasmas de la salida de su DT

El Xeneize estuvo inspirado, y ganó 3 a 0 ante el Granate en el marco de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Por Redacción Deportes

Boca jugó un gran encuentro y goleó a Lanús por 3 a 0 con doblete de Miguel Merentiel y un tanto de Santiago Ascacíbar, en una noche donde todo salió redondo. Fue en el Néstor Díaz Pérez, por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El Xeneize jugó el mejor primer tiempo desde que arrancó el año. Estuvo muy metido en el control de las acciones, no dejó crecer en ningún momento al Granate, y contó casi con 100% de efectividad en el arco contrario. La vuelta de Paredes y el tándem con Delgado elevó el nivel del medio, liberando a Ascacíbar y Aranda para que puedan pisar el área rival.

Embed

Así llegaron los dos tantos con los que se fueron al descanso. El primero a los 14', cuando el exEstudiantes capturó un rebote en la medialuna y sacó un gran disparo que se desvió en José Canale y se clavó en el ángulo. Luego, a los 29', el juvenil Aranda llegó hasta el fondo y tiró centro, Losada la cacheteó y Merentiel la mandó a guardar de cabeza.

Lanús nunca pudo ensayar una respuesta, ante la gran noche de su contrincante. Es más, antes del final de la primera mitad casi recibe el tercer tanto, pero Losada le tapó el excelente cabezazo a Bareiro.

Embed

El dueño de casa amagó con mejorar su rendimiento en el arranque del complemento. Pellegrino metió cambios para revitalizar la zona media, y adelantó unos metros al equipo para apretar. Así llegó la primera aproximación, cuando Dylan Aquino probó al arco desde lejos y encontró bien parado a Marchesín.

Pero nada iba a arruinar la perfecta noche del Xeneize. Algunos instantes más tarde, con Lanús achicando hacia adelante, Leandro Paredes sacó de la galera un pase entre líneas de antología que rompió la defensa rival. Miguel Merentiel recepcionó el envío y encaró al arquero, picándola ante la humanidad del mismo. Un golazo.

Embed

Boca bajó la intensidad luego de la tercera conquista, y dejó que un apagado Lanús se haga cargo del trámite. La falta de ideas del Grana (salvo un cabezazo de Peña Biafore que tapó Marchesín) permitió que la visita profundice el letargo con el cual esperó alguna contra letal. Eso estuvo cerca de suceder cuando Merentiel dejó a Losada en el camino, pero se la sacaron sobre la línea.

Triunfo importante para el Xeneize, que enterró por lo menos por algunos días las dudas respecto a la continuidad de Claudio Úbeda. El equipo demostró otra cara, y se ilusiona con que sea el comienzo de un camino más placentero.

Formaciones de Lanús - Boca:

Lanús (0): Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca (3): Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido:

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Lucas Novelli

Goles: PT: 14' Santiago Ascacíbar (B), 29' Miguel Merentiel (B). ST: 18' Miguel Merentiel (B)

Cambios: ST: 00' D. Aquino por Watson (L), 00' T. De Martis por Carrera (L), 15' M.Sepúlveda por Salvio (L), 26' L. Besozzi por Bou (L), 36' F. Peña Biafore por Medina (L), 41' T. Belmonte por Paredes (B), 41' I. Zufiaurre por Bareiro (B)

Minuto a minuto y estadísticas:

Embed

