Gimnasia y Esgrima de Mendoza hizo historia en la Bombonera: el sueño de Paredes y la noche especial de Simoni

Inolvidable: el día que Gimnasia y Esgrima goleó 5 a 1 a Boca en La Bombonera

Gimnasia y Esgrima logró un trabajoso empate ante un Boca exigido por su hinchada

Uno de los puntos más altos fue Luciano Paredes, autor del gol y figura del equipo. Tras el partido, no ocultó su emoción: “La verdad que fue un sueño. Un estadio con todo lo que representa, un gran rival, uno de los grandes. Así que muy contento, es indescriptible por ahí la emoción que tengo”.

Desde lo táctico, Paredes explicó el planteo que prepararon para contrarrestar una de las principales armas del local: “Sabíamos que Boca se hace fuerte por ahí, en el lateral izquierdo, con los centros de Blanco . Que es donde te recibía tirado, trataba de llegar al final. Y sabíamos que eso nos podía complicar”.

En ese contexto, detalló su función cambiante dentro del campo: “Hoy me tocó hacer de ocho en el primer tiempo, sabiendo lo de Blanco. Después me tocó jugar de lateral derecho, que es mi posición natural . Pero bueno, como te digo, darle respuesta donde me necesite”. Y agregó: “Siempre digo que donde Ariel me necesite, lo voy a tratar de hacer de la mejor manera. Por ahí puede salir, por ahí no. Pero siempre dando el cien”.

Embed PAREDES ABRIÓ EL MARCADOR



Gimnasia (M) le está ganando 1-0 a Boca en la Bombonera tras un córner cerrado.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/m0zBYCHeTt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 28, 2026

El gol, la fe y el crecimiento

El tanto tuvo una carga simbólica especial. “Creo mucho en Dios, gracias a la gracia de Dios”, señaló Paredes cuando le preguntaron por su mirada al cielo tras convertir. Y completó: “¿Qué mejor que coronarlo con un gol?”.

El mediocampista también valoró el respaldo del cuerpo técnico y su evolución personal: “Muy agradecido por el cuerpo técnico por confiar en mí. Muy contento con mi progreso, el salto en mi carrera. Muy contento de cumplir un sueño”.

5655

En cuanto al desarrollo del juego, reconoció los altibajos: “Primeros 35/40 minutos jugamos muy bien y después del gol de ellos nos bajamos un poco más, pero pudimos aguantarlo”. La conclusión fue clara: “Lo sacamos adelante de buena manera. Somos un equipo recién naciendo y es muy importante este punto”.

El regreso soñado de Simoni

Para Valentino Simoni, la noche tuvo un condimento extra. Volvió a jugar en la Bombonera y enfrentó a varios excompañeros. “La verdad que sí, un partido soñado. Por suerte pudimos conseguir el punto, que eso era lo importante. Obviamente queríamos ganar, pero es una cancha muy difícil y creo que un punto vale mucho”, expresó.

Sobre el reencuentro, contó: “La verdad que re bien. Estaban ahí con la gran mayoría. Muy contentos de poder verlos después de mucho tiempo”. Incluso hubo intercambio de camisetas: “Cambié con Di Lollo y con Iker Zufiaurre. Son amigos míos desde hace mucho”.

En el análisis futbolístico, subrayó la identidad que busca el equipo: “Que estemos muy cortos, que seamos un equipo ordenado. Creo que esa es nuestra fortaleza y sabiendo que a cualquier rival le puede costar más hacer un gol. Lo trabajamos así porque se dio, así que muy contentos”.

image Simoni con las camisetas de sus excompañeros.

Gimnasia no solo sumó un punto en un escenario emblemático, sumó convicción, rodaje y una señal interna de que puede competir ante cualquiera, incluso en una de las canchas más exigentes del fútbol argentino.