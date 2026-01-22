Valentino Simoni vive un debut soñado con Gimnasia en la Liga Profesional

Valentino Simoni comenzó su historia futbolística en Cipolletti, Río Negro , con el sueño de todo chico del interior: jugar en los grandes del país. A los 13 años, junto a su hermano Tiago, se mudó a Buenos Aires para probar suerte en Boca Juniors, donde se formó y creció como jugador.

Durante casi ocho años pasó por todas las divisiones del Xeneize y se convirtió en una de las figuras de la Reserva. La temporada pasada fue goleador y pieza clave del equipo dirigido por Mariano Herrón , con el que se coronó campeón. Sin embargo, su debut en Primera con la camiseta azul y oro nunca llegó.

El destino lo llevó nuevamente al interior, esta vez a Mendoza. Esta noche, Valentino tendrá la oportunidad de cumplir su sueño en la máxima categoría con Gimnasia y Esgrima, que regresa a Primera División tras más de 40 años. La llegada del delantero se concretó gracias a las gestiones de Joaquín Sastre, manager del Lobo, y el representante del jugador.

En la previa del debut, Simoni dialogó con Los Andes : “Estoy muy bien, contento y cómodo. Me adapté rápido al equipo y a los chicos, así que me siento muy bien”, aseguró.

Sobre la expectativa del grupo para la primera fecha, agregó: “El grupo ya viene formado desde hace tiempo, con dos años muy buenos en la Primera Nacional. Los que llegamos tratamos de adaptarnos de la mejor manera . Estamos trabajando bien y esperando el debut con un poco de ansiedad, que es normal”.

Consultado sobre su llegada a Mendoza y a un club que debuta en Primera, afirmó: “Me encontré con el club que imaginaba: muy ordenado, con muchas obras y ganas de crecer. Hay muy buenos compañeros y estoy muy contento de estar acá”.

Sobre su historia en Boca y la posibilidad de debutar en Primera, recordó: “Obviamente me hubiese gustado debutar en Primera con Boca. Tuve mucho tiempo ahí y no se dio, pero son cosas del fútbol. Hoy estoy acá y esperando con muchas ganas ese día. Ojalá se cumpla el sueño que tengo desde siempre”.

Simoni también rememoró sus primeros pasos en su ciudad natal: “Comencé a jugar a los 4 años en el club de Cipolletti y estuve ahí hasta que me fui a Boca. Después pasé por todas las inferiores, jugué en la Reserva, donde gané un título y fui goleador”.

Sobre el trabajo realizado en pretemporada, destacó: “Han sido días intensos de trabajo, con amistosos y preparación para cumplir con lo que nos pide el entrenador. El trabajo se hizo, así que creo que nos va a ir bien”.

Esta noche, Valentino Simoni escribirá un nuevo capítulo en su carrera: el debut en Primera División con Gimnasia. Con la ilusión intacta y la responsabilidad de un Lobo que quiere dejar su marca en el regreso a la máxima categoría, el delantero buscará hacerse protagonista y demostrar todo su potencial.