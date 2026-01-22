22 de enero de 2026 - 22:42

Valentino Simoni vive un debut soñado con Gimnasia en la Liga Profesional

El goleador de la Reserva de Boca Juniors, está haciendo su debut en Primera con Gimnasia en la Liga Profesional. El pibe de 21 años convirtió un golazo de cabeza a los 5 minutos.

Sin chances en Boca, Simoni llegó a Gimnasia y ya empieza a pagar su confianza con goles.

Foto:

PrensaGyE
El delantero, surgido de las inferiores de Boca, está haciendo su estreno en Primera con el Lobo y de la mano de Ariel Broggi.&nbsp;

Foto:

PrensaGyE
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Valentino Simoni comenzó su historia futbolística en Cipolletti, Río Negro, con el sueño de todo chico del interior: jugar en los grandes del país. A los 13 años, junto a su hermano Tiago, se mudó a Buenos Aires para probar suerte en Boca Juniors, donde se formó y creció como jugador.

Durante casi ocho años pasó por todas las divisiones del Xeneize y se convirtió en una de las figuras de la Reserva. La temporada pasada fue goleador y pieza clave del equipo dirigido por Mariano Herrón, con el que se coronó campeón. Sin embargo, su debut en Primera con la camiseta azul y oro nunca llegó.

El destino lo llevó nuevamente al interior, esta vez a Mendoza. Esta noche, Valentino tendrá la oportunidad de cumplir su sueño en la máxima categoría con Gimnasia y Esgrima, que regresa a Primera División tras más de 40 años. La llegada del delantero se concretó gracias a las gestiones de Joaquín Sastre, manager del Lobo, y el representante del jugador.

En la previa del debut, Simoni dialogó con Los Andes: “Estoy muy bien, contento y cómodo. Me adapté rápido al equipo y a los chicos, así que me siento muy bien”, aseguró.

Sobre la expectativa del grupo para la primera fecha, agregó: “El grupo ya viene formado desde hace tiempo, con dos años muy buenos en la Primera Nacional. Los que llegamos tratamos de adaptarnos de la mejor manera. Estamos trabajando bien y esperando el debut con un poco de ansiedad, que es normal”.

Consultado sobre su llegada a Mendoza y a un club que debuta en Primera, afirmó: “Me encontré con el club que imaginaba: muy ordenado, con muchas obras y ganas de crecer. Hay muy buenos compañeros y estoy muy contento de estar acá”.

Sobre su historia en Boca y la posibilidad de debutar en Primera, recordó: “Obviamente me hubiese gustado debutar en Primera con Boca. Tuve mucho tiempo ahí y no se dio, pero son cosas del fútbol. Hoy estoy acá y esperando con muchas ganas ese día. Ojalá se cumpla el sueño que tengo desde siempre”.

Simoni también rememoró sus primeros pasos en su ciudad natal: “Comencé a jugar a los 4 años en el club de Cipolletti y estuve ahí hasta que me fui a Boca. Después pasé por todas las inferiores, jugué en la Reserva, donde gané un título y fui goleador”.

Sobre el trabajo realizado en pretemporada, destacó: “Han sido días intensos de trabajo, con amistosos y preparación para cumplir con lo que nos pide el entrenador. El trabajo se hizo, así que creo que nos va a ir bien”.

Esta noche, Valentino Simoni escribirá un nuevo capítulo en su carrera: el debut en Primera División con Gimnasia. Con la ilusión intacta y la responsabilidad de un Lobo que quiere dejar su marca en el regreso a la máxima categoría, el delantero buscará hacerse protagonista y demostrar todo su potencial.

