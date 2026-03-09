Tenis: Francisco Cerúndolo se queda sin nafta en Indian Wells

La primera raqueta nacional cayó ante Jack Draper, por 6/1 y 7/5 y se despide de una de las competencias de más renombre del tenis mundial.

Tenis. La raqueta número uno del país no pudo continuar en uno de los torneos más prestigiosos del mundo.

El jugador de tenis argentino Francisco Cerúndolo enfrentó al británico Jack Draper en la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells.

La jornada no trajo buenas noticias para el argentino, quien fue eliminado tras caer por 6/1 y 7/5 en un partido que duró una hora y 21 minutos.

Cerúndolo, que contaba con un historial favorable ante Draper, con dos triunfos en dos encuentros previos, no pudo sostener su rendimiento en esta ocasión.