Francisco Cerúndolo, con un tenis contundente pasó a tercera ronda en Indian Wells

En la próxima etapa, el jugador de tenis porteño, se medirá ante el británico Jack Draper en este importante certamen californiano

El jugador de tenis Francisco Cerúndolo (20°) venció este sábado, por 6/4, 5/7 y 7/6 (5) al francés Benjamin Bonzi y se clasificó a la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells.

Un inicio parejo en California En un comienzo de partido parejo, el argentino se hizo dueño del ritmo del juego en los momentos importantes del primer set, en el cual le bastó un solo quiebre para llevárselo por 6/4.

Ya en el segundo, Cerúndolo logró quedarse con el servicio de su rival en el tercer game. Sin embargo, cuando sirvió 5/4 para el partido, lo cedió con una doble falta y, desde entonces, el set se le hizo cuesta arriba, con Bonzi llevándose la manga por 7/5.

En el tercero, el francés continuó con su racha victoriosa en los games que se le cortó en el 2-0 donde el argentino quebró y se volvió a meter en un partido que se terminó definiendo a favor de Cerúndolo en el tie break.