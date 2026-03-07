7 de marzo de 2026 - 21:43

Francisco Cerúndolo, con un tenis contundente pasó a tercera ronda en Indian Wells

En la próxima etapa, el jugador de tenis porteño, se medirá ante el británico Jack Draper en este importante certamen californiano

Tenis. Francisco Cerúndolo sumó un paso importante en su carrera tras ganar en Indian Wells

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Un inicio parejo en California

En un comienzo de partido parejo, el argentino se hizo dueño del ritmo del juego en los momentos importantes del primer set, en el cual le bastó un solo quiebre para llevárselo por 6/4.

Ya en el segundo, Cerúndolo logró quedarse con el servicio de su rival en el tercer game. Sin embargo, cuando sirvió 5/4 para el partido, lo cedió con una doble falta y, desde entonces, el set se le hizo cuesta arriba, con Bonzi llevándose la manga por 7/5.

En el tercero, el francés continuó con su racha victoriosa en los games que se le cortó en el 2-0 donde el argentino quebró y se volvió a meter en un partido que se terminó definiendo a favor de Cerúndolo en el tie break.

Así, el argentino clasificó a la tercera ronda de este Masters de Indian Wells donde enfrentará al británico Jack Draper que, en simultáneo, al español Roberto Bautista Agut por 3/6, 6/3 y 6/2.

En algunas horas debutarán su hermano Juan Manuel ante el francés Arthur Rinderknech y su compatriota Sebastián Báez que enfrentará al checo Jiri Lehecka.

