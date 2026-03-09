"La verdad va a salir a la luz": la advertencia de Tapia durante el lanzamiento de LPF Play

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia , encabezó este lunes la presentación oficial de LPF Play . Se trata de la nueva plataforma digital de contenidos del fútbol argentino. En ese marco, Tapia dejó un mensaje con tono desafiante en el cierre del acto.

El Gobierno ratificó a los veedores que auditarán la AFA en medio de la disputa con Tapia

“ Muchos van a transpirar como transpiraba yo cuando hacía calor, pero de vergüenza , porque la verdad va a salir a la luz ”, afirmó Tapia ante los presentes, en una frase que fue interpretada como una advertencia en medio del clima de tensión que rodea a la conducción del fútbol nacional.

Durante su exposición, el dirigente destacó que LPF Play representa “un antes y un después” para la difusión del fútbol argentino y remarcó que el objetivo central es recuperar el control de los contenidos por parte de las instituciones.

En ese sentido, sostuvo que “los dueños del fútbol vuelven a ser los clubes” y celebró que el nuevo esquema permita que “el fútbol vuelva a manos del fútbol”.

“Muchos van a transpirar como transpiraba yo cuando hacía calor, pero de vergüenza” Claudio ‘Chiqui’ Tapia afirmó que “la verdad saldrá a la luz” y presentó LPF Play, la plataforma para transmitir los partidos: “Logramos que el fútbol vuelva a manos del fútbol”. pic.twitter.com/UCdj5cju5I

Según detalló la propia AFA durante la presentación, la plataforma ya registra 455.000 usuarios únicos , más de 3,3 millones de visualizaciones , transmisiones en más de 150 países y un total de 175 partidos emitidos en vivo .

Qué ofrece LPF Play

El servicio incluye transmisiones en vivo de distintas competencias del fútbol argentino, entre ellas categorías del ascenso, fútbol femenino, Proyección y futsal, además de resúmenes de partidos y programas vinculados con la Primera División.

Desde la conducción de la AFA señalaron que estos números iniciales buscan demostrar el impacto que podría tener el proyecto en la difusión de las competencias locales y en la internacionalización del producto fútbol argentino.

El debate por el acceso al fútbol

El lanzamiento también volvió a instalar el debate sobre la posibilidad de ampliar el acceso de los hinchas a los partidos, una discusión que remite inevitablemente a la experiencia de Fútbol para Todos.

Por el momento, la AFA no anunció cambios concretos en ese sentido. Sin embargo, el discurso de Tapia y la apuesta por una plataforma propia dejaron abierta la discusión sobre el futuro modelo de distribución de los contenidos del fútbol argentino.