El Gobierno ratificó a los veedores que auditarán la AFA en medio de la disputa con Tapia

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó este lunes que el Gobierno mantendrá a los veedores designados para auditar la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , cuyos nombres habían sido propuestos por el ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo.

Para sus torneos de fútbol, la AFA entra a la modernidad tendrá su propia televisación privada

La decisión fue comunicada durante una entrevista televisiva en la que el funcionario explicó que optó por sostener esas designaciones “para evitar cualquier tipo de suspicacia” en torno al proceso de control sobre la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.

Los encargados de llevar adelante la revisión administrativa y contable de la AFA serán el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco , quienes habían sido designados en los últimos días de la gestión anterior en la IGJ.

Según explicó el ministro, aunque se pidió la renuncia de varios funcionarios políticos para conformar un nuevo equipo en el Ministerio de Justicia, en este caso se decidió mantener las designaciones para garantizar la continuidad del proceso de auditoría.

La medida forma parte de la ofensiva oficial para revisar la situación administrativa de la AFA, que incluye el análisis de estados contables, contratos y documentación interna de la institución.

El proceso se desarrolla en medio de una disputa abierta entre el Gobierno nacional y la conducción de la entidad que dirige Tapia, lo que elevó la tensión en torno al control estatal sobre la organización del fútbol argentino.

De acuerdo con la información que trascendió, el decreto que formaliza la designación de los veedores todavía no había sido firmado, aunque se esperaba que el ministro lo rubricara en las próximas horas.

Con esta ratificación, el Gobierno envía una señal de continuidad en el proceso de auditoría a la AFA, aun después de la salida de Vítolo de la IGJ, y despeja las dudas sobre un posible cambio de criterio respecto de una de las medidas más sensibles en la relación entre el Ejecutivo y la casa madre del fútbol argentino.