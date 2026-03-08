Chiqui Tapia apuntó contra River y la oposición en AFA: "Ah, ¿son más? No sabía"

No son tiempos fáciles para Chiqui Tapia al mando de la AFA . Investigado por la justicia, resistido por los hinchas que le cantan en cada estadio, y con una incipiente oposición de clubes fuertes como River y Estudiantes de La Plata. En ese contexto, el presidente del ente rector del fútbol argentino se defendió.

Su alocución se produjo delante de 2000 dirigentes de todo el país, presentes en el Estadio Ángel Sandrín de Instituto de Córdoba en el marco de la tercera reunión del fútbol del interior. Luego de varias disertaciones, y tras el anuncio del retorno del Torneo Federal B (desde 2027 se llamará Argentino del Interior) , Tapia tomó el micrófono y ensayó una defensa de su gestión.

En primer término, el directivo agradeció a las instituciones por el rol social que cumplen. “ El fútbol argentino es uno solo . Quiero agradecerles a cada uno de ustedes el esfuerzo que realizan para venir y acompañar. Los clubes cumplen un rol social enorme, lo vimos cuando fueron vacunatorios, cuando ayudaron durante la pandemia o cuando juntaron ayuda para Bahía Blanca”, comenzó.

Luego, Tapia justificó con el federalismo la presencia de 30 clubes en la Liga Profesional, y de otros 36 en la Primera Nacional. "Nos propusimos que el fútbol sea federal, estar al lado de cada uno de los clubes que lo necesitaran y que el federalismo le diera la posibilidad a todos. Por eso tenemos un torneo de 30 equipos y una Primera Nacional con 36 equipos, porque defendemos el federalismo ", lanzó.

Finalmente, hizo alusión a lo acontecido hace algunas semanas con los derechos de transmisión del ascenso, que quedaron vacantes y pasaron a formar parte de LPF Play. "Nosotros asumimos el compromiso de ser solidarios con todas las categorías. Decirles que los derechos del fútbol argentino vuelven a ser para los clubes del fútbol argentino ", cerró.

Tapia apuntó contra River: "Cuando asumimos no estaba en el Comité Ejecutivo"

Ya en la zona mixta, ante la requisitoria de los medios presentes, Claudio Tapia se despachó con una chicana ante la consulta lógica y esperada por todos. Al presidente de AFA le preguntaron por su opinión acerca de la decisión de River de dejar de participar del Comité Ejecutivo, y eligió salir del paso con una chicana. "¿Cómo toma que River y otros equipos se vayan del Comité?, expresó un periodista. Rápido de reflejos, Tapia tiró: "Ah, ¿Son más? No sabía".

Frente a la reiterada pregunta, finalmente el mandamás respondió: "Cuando nosotros asumimos River no estaba en el Comité Ejecutivo. Ni River ni San Lorenzo. Habían cinco equipos que no formaban parte", lanzó. Mientras se retiraba hubo tiempo para la confirmación de que el paro general del fútbol no se extenderá, retornando la actividad en la próxima semana.

Con chicanas, defensa a su gestión y un estadio con dirigentes del ascenso, Chiqui Tapia buscó proyectar una imagen de fortaleza en un contexto de fuerte polémica en torno a su nombre y su mandato en AFA.