Finalissima 2026: Qatar reanuda el fútbol local y presiona para mantener el duelo Argentina vs España

La Liga de las Estrellas de Qatar retoma su actividad este jueves tras la suspensión por el conflicto bélico, abriendo una ventana de esperanza para el 27 de marzo.

Qatar hizo oficial el regreso del fútbol a su territorio y el panorama de la Finalissima entre la Selección argentina y España cambió de forma repentina. Tras once días de inactividad por la inestabilidad en Oriente Medio, la reanudación de la liga local presiona a los organismos internacionales para definir si el estadio Lusail mantiene la sede original.

La Liga de las Estrellas anunció los horarios para el reinicio de la competición este jueves 12 de marzo. Esta noticia llega en un momento crítico, ya que la Federación de Qatar había suspendido todas las actividades debido a la situación regional. Ahora, FIFA, UEFA y Conmebol deben sentarse a decidir si el partido entre los campeones de América y Europa sigue en pie para el viernes 27 de marzo.

El regreso del fútbol en Qatar y el factor seguridad La decisión sobre la sede no depende solo de la voluntad de jugar, sino de un complejo mecanismo de evaluación de riesgos que realizan las federaciones internacionales. Los organismos de seguridad deportiva utilizan el reinicio de las ligas locales como un termómetro de viabilidad: si los clubes qataríes pueden competir sin incidentes, el país gana argumentos técnicos para sostener eventos de escala global. La UEFA y la RFEF exigen un "estado de seguridad y tranquilidad" absoluto para trasladar a sus delegaciones, por lo que los próximos días funcionarán como una prueba de fuego para la logística en Doha.

Desde España, la postura es de cautela y el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, advirtió que es prematuro confirmar si el equipo de Luis de la Fuente viajará a Qatar. Aunque mantienen el deseo de enfrentar a Argentina y a Egipto, la prioridad es garantizar la integridad del plantel. Por su parte, la UEFA comunicó que, por el momento, no están evaluando sedes alternativas y que la resolución final se conocerá a fines de la semana próxima.

La presión de las 89 mil entradas agotadas de la Finalissima El seleccionador español, Luis de la Fuente, reconoció que la intención es disputar el encuentro, aunque sugirió que buscar otra sede sería lo más sensato si la normalidad no se restablece pronto. Sin embargo, la organización enfrenta un desafío comercial masivo: las casi 89.000 entradas para el imponente estadio Lusail se agotaron en tiempo récord. Cancelar o mudar el evento implicaría una devolución de tickets sin precedentes y una renegociación de contratos televisivos ya firmados.