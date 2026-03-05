Selección Argentina: la gran Finalissima está duda, pero la UEFA no considera sedes alternativas

La UEFA descartó mover el duelo entre la Selección Argentina y España fuera de Qatar. La tensión en Medio Oriente pone en jaque el partido.

El fútbol mundial contiene la respiración ante un escenario de máxima incertidumbre geopolítica. Pese a los rumores que ubicaban el cruce de la Finalissima entre la Selección Argentina y España en estadios como el Wembley o el MetLife de Nueva York, la UEFA emitió un comunicado tajante este jueves: "Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa".

La postura oficial busca enfriar las especulaciones mientras el tiempo corre para la cita del 27 de marzo.

Embed #ALERTA | #UEFA informó que "no se está considerando ninguna sede alternativa" para la #Finalissima entre #Argentina - #España



El ente europeo señaló que "se está permanentemente en contacto con las autoridades qataríes y están haciendo un gran esfuerzo para que el partido… pic.twitter.com/oRpCpzea3r — doble amarilla (@okdobleamarilla) March 5, 2026 Qatar bajo la lupa y la presión de los protagonistas La escalada de tensión en Oriente Medio alteró los planes originales que situaban al Estadio Lusail como el escenario del reencuentro de Lionel Messi con la gloria qatarí. Aunque la organización local insiste en que las garantías están dadas, voces de peso como la de Luis de la Fuente, entrenador de la "Roja", ya manifestaron públicamente que lo más prudente sería buscar un nuevo destino para resguardar la integridad de los planteles.

image Finalissima en duda: UEFA no considera sedes alternativas. GENTILEZA. El dilema de los contratos y la logística Desde Nyon, Suiza, explican que existen compromisos comerciales y contratos firmados con Doha que no son sencillos de romper de forma unilateral. Sin embargo, fuentes cercanas a CONMEBOL admiten que hay un canal de diálogo abierto permanentemente con FIFA. Se espera una evaluación final de seguridad la próxima semana, que será determinante para ratificar o rectificar el rumbo de la Finalissima 2026.

Por ahora, la postura del máximo organismo europeo es de "esperar y ver", aunque el hermetismo genera más dudas que certezas en los hinchas. La posibilidad de una suspensión o una mudanza de último minuto a Europa o Estados Unidos sigue sobrevolando, a pesar de la desmentida oficial que busca calmar las aguas.