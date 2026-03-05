Selección Argentina: la gran Finalissima está duda, pero la UEFA no considera sedes alternativas

Qatar bajo la lupa y la presión de los protagonistas
La escalada de tensión en Oriente Medio alteró los planes originales que situaban al Estadio Lusail como el escenario del reencuentro de Lionel Messi con la gloria qatarí. Aunque la organización local insiste en que las garantías están dadas, voces de peso como la de Luis de la Fuente, entrenador de la "Roja", ya manifestaron públicamente que lo más prudente sería buscar un nuevo destino para resguardar la integridad de los planteles.
Por ahora,la postura del máximo organismo europeo es de "esperar y ver", aunque el hermetismo genera más dudas que certezas en los hinchas. La posibilidad de una suspensión o una mudanza de último minuto a Europa o Estados Unidos sigue sobrevolando, a pesar de la desmentida oficial que busca calmar las aguas.
¿Dónde se juega la Finalissima 2026?
Oficialmente, el partido está programado para el 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail de Qatar. No obstante, debido al conflicto bélico en la región, la sede está en revisión y se espera una decisión final de UEFA y CONMEBOL para mediados de marzo.